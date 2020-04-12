Закрытие кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Нижнем Новгород: Вход только для участников похорон

Православные христиане накануне Пасхи ходят на кладбища, чтобы побывать на могилах своих родных и близких, а также навести там порядок. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса такой возможности у нижегородцев не будет. Мэрия объявила о закрытии кладбищ на Вербное воскресенье и Пасху в Нижнем Новгороде.

Согласно постановлению, посещение муниципальных кладбищ приволжской столицы закрыто до особого распоряжения. Однако запрет не распространяется на участников и организаторов похорон.

- Управление муниципальных кладбищ просит нижегородцев с пониманием отнестись к ситуации, - заявили в пресс-службе городской администрации.

Отметим, однако, что практика посещения кладбищ на Пасху - не церковная традиция. Она сложилась в советские годы. По словам церковнослужителей, отказ от посещения могил родных и близких на Пасху не является грехом.

Ранее «Комсомолка» рассказывала, что с 30 марта 2020 года в Нижнем Новгороде введен режим полной самоизоляции. А со 2 апреля заработал новый механизм контроля за населением - QR-коды для идентификации жителей.

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