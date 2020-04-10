2020-04-10T20:11:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

600 должностных лиц получили право составлять протоколы в отношении нарушителей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Несмотря на то, что в Нижегородской области с 30 марта 2020 года действует режим всеобщей самоизоляции, нижегородцы продолжают появляться на улице. Чтобы вразумить горожан, отныне нарушителей будут штрафовать. Соответствующие полномочия получили около 600 должностных лиц.

- Ситуация с распространением коронавируса сейчас очень серьезная, - признал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Если уровень самоизоляции и дальше будет на таком же уровне, то уже через две недели у нас будет 1600 заболевших. Единственное, что может предотвратить стремительное распространение вируса, это самоизоляция.

Выявлять нарушителей начнут уже в эти выходные. Правом составлять протоколы в отношении них были наделены представители самых разных организаций, в том числе жилищной инспекции, комитета госветнадзора, департамента лесного хозяйства и других ведомств.

- Пока планируется проводить разъяснительную работу, - сообщил Глеб Никитин. – Однако штрафы, предусмотренные федеральным законодательством, очень серьезные от 1000 до 30 000 рублей. Определять их размер будет суд.

Напомним, в соответствии с режимом всеобщей самоизоляции, нижегородцы могут покидать свои дома лишь в нескольких случаях: посещение ближайшего магазина или аптеки, необходимость вынести мусор или погулять с собакой на расстоянии 100 метров от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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