2020-04-11T15:53:49+03:00
Коронавирус Covid-19

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляции

Разработана математическая модель распространения коронавируса в Нижегородской области
Елена КАРАЛ
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До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляцииДо 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Математическая модель распространения коронавирусной инфекции разработана в Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина. Исследователи заключили, что если нижегородцы будут соблюдать все правила изоляции, то эпидемиологическая ситуация существенно улучшится.

В частности, пик эпидемии с середины мая сместится до 20-х чисел апреля, а количество зараженных снизится почти в 18 раз. Согласно расчетам, уменьшится в 12 раз число летальных исходов и в 15 раз - пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляции Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляцииФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как рассказал Глеб Никитин, математическая модель распространения коронавируса разработана исходя из картины, сложившейся в других странах. При отсутствии самоизоляции в Нижегородской области будет заболевать порядка 400 человек ежедневно, что приведет к созданию критической нагрузки на систему здравоохранения.

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляции Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляцииФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Самое страшное, что может произойти – резкий рост таких пациентов. Сейчас их в регионе шесть, а может быть в сотни раз больше. Ни одна система здравоохранения в мире не может ответить на вызов такого масштаба без поддержки граждан, -подчеркнул Глеб Никитин.- Алгоритм действий простой – можете оставаться дома, оставайтесь! Находитесь в группе риска – просите о помощи, звоните волонтерам! Не ходите с детьми на прогулку, мы не знаем до конца, на что способен этот вирус!

Губернатор также отметил, что инфекция способна привести к страшным последствиям для здоровья - уже через час человек, который чувствовал себя нормально, может нуждаться в искусственной вентиляции легких.

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляции Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляцииФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава региона подчеркнул, что стабилизировать ситуацию поможет только самоизоляция, а бесконтрольные перемещения без необходимости могут привести к человеческим жертвам уже в ближайшем будущем.

Напомним, причины, которые являются оправданными для выхода из дома, утверждены Указом губернатора Нижегородской области. Избежать лишних объяснений с полицией поможет регистрация и оформление заявки на сайте nn-card.ru, который создан для удобства жителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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