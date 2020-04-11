До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляции

Математическая модель распространения коронавирусной инфекции разработана в Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина. Исследователи заключили, что если нижегородцы будут соблюдать все правила изоляции, то эпидемиологическая ситуация существенно улучшится.

В частности, пик эпидемии с середины мая сместится до 20-х чисел апреля, а количество зараженных снизится почти в 18 раз. Согласно расчетам, уменьшится в 12 раз число летальных исходов и в 15 раз - пациентов, находящихся в тяжелом состоянии.

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляцииФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Как рассказал Глеб Никитин, математическая модель распространения коронавируса разработана исходя из картины, сложившейся в других странах. При отсутствии самоизоляции в Нижегородской области будет заболевать порядка 400 человек ежедневно, что приведет к созданию критической нагрузки на систему здравоохранения.

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляцииФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

- Самое страшное, что может произойти – резкий рост таких пациентов. Сейчас их в регионе шесть, а может быть в сотни раз больше. Ни одна система здравоохранения в мире не может ответить на вызов такого масштаба без поддержки граждан, -подчеркнул Глеб Никитин.- Алгоритм действий простой – можете оставаться дома, оставайтесь! Находитесь в группе риска – просите о помощи, звоните волонтерам! Не ходите с детьми на прогулку, мы не знаем до конца, на что способен этот вирус!

Губернатор также отметил, что инфекция способна привести к страшным последствиям для здоровья - уже через час человек, который чувствовал себя нормально, может нуждаться в искусственной вентиляции легких.

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляцииФото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глава региона подчеркнул, что стабилизировать ситуацию поможет только самоизоляция, а бесконтрольные перемещения без необходимости могут привести к человеческим жертвам уже в ближайшем будущем.

Напомним, причины, которые являются оправданными для выхода из дома, утверждены Указом губернатора Нижегородской области. Избежать лишних объяснений с полицией поможет регистрация и оформление заявки на сайте nn-card.ru, который создан для удобства жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции: что за система и когда введут

Стало известно, когда введут QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции (подробности)

Система контроля соблюдения самоизоляции в Нижнем Новгороде: как работает и что представляет собой

Разбираемся, как работает система контроля соблюдения домашнего режима в Нижнем Новгороде (подробности)

Список штрафов в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что

Полный список штрафов в период самоизоляции в Нижнем Новгороде опубликовало правительство (подробности)