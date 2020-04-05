2020-04-05T22:23:45+03:00
Коронавирус Covid-19

Первые умершие от коронавируса в Нижнем Новгороде: две женщины скончались в инфекционной больнице

Обеим пациенткам было более 80 лет
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments16
Первые умершие от коронавируса в Нижнем Новгороде: две женщины скончались в инфекционной больницеПервые умершие от коронавируса в Нижнем Новгороде: две женщины скончались в инфекционной больницеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Два летальных случая зафиксированы в Нижегородской области у пациенток, зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обеим женщинам было более 80 лет.

Врачи попытались сделать все возможное, однако опасный вирус спровоцировал осложнение других заболеваний.

- У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ, - пояснил губернатор Глеб Никитин.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было зафиксировано еще 22 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших увеличилось до 47 - четыре пациента уже побороли болезнь и покинули инфекционную больницу, остальные находятся в изоляции и проходят лечение. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное и средней степени тяжести.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 5 апреля 2020 года: Выявлено 22 новых случая заболевания

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 47 (подробности)

В Нижегородской области начинает работать новый механизм контроля за населением

Стало известно, когда введут QR-коды для идентификации жителей Нижнего Новгорода в период самоизоляции (подробности)

«Круглосуточно работают 770 человек»: Опубликованы фотографии строительства инфекционного госпиталя в Нижнем Новгороде

Госпиталь, рассчитанный на 60 коек, сдадут уже 20 апреля (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Стерлигов против апокалипсиса: строит катапульты, селит москвичей в коровниках, мечтает о мире без электричества
Спецкор «КП» отправился в гости к эпатажному крестьянину, который предрекал опустошение городов, и узнал, что тот думает об экономическом кризисе и как намерен спасаться от пандемии
Православный священник, помогающий в реанимации парижского госпиталя: Людей с коронавирусом не лечат, им просто помогают дышать
Живущая во Франции публицист и главный редактор литературного альманаха "Глаголъ" Елена Кондратьева-Сальгеро специально для «Комсомолки» поговорила с клириком, который работает медбратом в самом очаге пандемии
Новости 24
Нижегородцы могут подтвердить необходимость выхода из дома по телефону
Глеб Никитин провел рабочую встречу с первым заместителем министерства строительства России
«Горячая линия» по соблюдению трудовых прав в период самоизоляции пройдет в Нижегородской области
Масштабный ремонт дорог в Нижегородской области начнется в конце апреля
22 новых заболевших коронавирусом в Нижегородской области давно изолированы и проходят лечение
Девять беспилотников нового поколения поступили в нижегородские лесопожарные службы
Более 20 памятников героям ВОВ ремонтируют в Уренском районе
Нижегородские медики, волонтеры и полицейские получили почти 12 тысяч бесплатных проездных
Владимир Тарасов: «Поправки в Конституцию касаются каждого из нас»
Учебный процесс в школах, техникумах и вузах Нижегородской области начнется 6 апреля
Глеб Никитин объяснил нижегородцам, почему не вводит режим ЧС