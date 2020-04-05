Первые умершие от коронавируса в Нижнем Новгороде: две женщины скончались в инфекционной больнице

Два летальных случая зафиксированы в Нижегородской области у пациенток, зараженных коронавирусной инфекцией. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, обеим женщинам было более 80 лет.

Врачи попытались сделать все возможное, однако опасный вирус спровоцировал осложнение других заболеваний.

- У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ, - пояснил губернатор Глеб Никитин.

Напомним, за последние сутки в Нижегородской области было зафиксировано еще 22 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, число заболевших увеличилось до 47 - четыре пациента уже побороли болезнь и покинули инфекционную больницу, остальные находятся в изоляции и проходят лечение. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное и средней степени тяжести.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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