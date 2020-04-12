2020-04-12T11:12:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Нижегородские казаки будут отпугивать коронавирус колокольным звоном

Спасительная акция продлится неделю [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Фото: https://vk.com/nnkazachestvoФото: https://vk.com/nnkazachestvo
Изменить размер текста:

Накануне Пасхи нижегородские казаки решили бить в набатный колокол, установленный около храма Рождества Иоанна Предтечи на Рождественской улице. Таким образом они собираются отпугивать коронавирус, которым уже заболели 194 нижегородца.

Как сообщается в группе Нижегородского городского казачьего общества в соцсети «ВКонтакте», акция продлится до 19 апреля, то есть до Светлого Христова Воскресенья. Причем бить в колола казаки будут по благословению Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

Фото: https://vk.com/nnkazachestvo

Фото: https://vk.com/nnkazachestvo

- Звонить будем каждый день в 16 часов, - рассказали казаки.

Они напомнили, что традиция бить в колокола на случай бедствий идет от древней Руси.

- Во время эпидемий колокольный набат был не столько предупреждением, а сколько средством спасения, - добавили в Нижегородском городском казачьем обществе.

«Комсомольская правда» рассказывала, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде растет с каждым днем. Так, 12 апреля стало известно сразу о 42 новых случаях. При этом 16 из 194 человек уже выздоровели. В общей сложности на COVID-19 протестировано более 21 тысячи нижегородцев.

Нижегородские казаки пытаются отпугнуть коронавирус колокольным звоном.Видео: https://vk.com/nnkazachestvo

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список штрафов в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что

Полный список штрафов в период самоизоляции в Нижнем Новгороде опубликовало правительство (подробности)

До 400 нижегородцев будут заражаться коронавирусом ежедневно при отсутствии изоляции

Разработана математическая модель распространения коронавируса в Нижегородской области (подробности)

Глеб Никитин о введении карантина для прибывающих в Нижний Новгород из Москвы и Санкт-Петербурга: «О перекрытии границ региона речи не идет»

Очередные поправки внесены в Указ губернатора о режиме повышенной готовности (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Нижегородской области отремонтируют дороги, связанные с Великой Отечественной войной
Семерых нижегородцев привлекли к ответственности за нарушение режима самоизоляции
Глеб Никитин: «Достижима любая цель, если работать сообща»
Нижегородцам запретят использовать бумажные рабочие пропуски
Почетный адвокат России ответил на главные вопросы граждан о самоизоляции
Доктор Мясников рассказал, почему российское здравоохранение готово к экстремальным условиям лучше западного
В Выксе благоустраивают и ремонтируют мемориал «Вечного огня»
Нижегородцам разъяснили, как жить и работать в период борьбы с распространением коронавируса в регионе
В Нижегородской области открылся call-центр для предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса
Нижегородцев начнут штрафовать за нарушение режима самоизоляции
Названа стоимость лечения Надежды Бабкиной
Дочь маршала Конева: «Снос памятника – это попытка переписать итоги войны»
Максимальная сумма ипотеки для получения кредитных каникул увеличена
Жена Павла Прилучного пожаловалась на домашнее насилие во время самоизоляции
Андрей Харин ответил на вопросы нижегородцев об экологии
Призывник из Тоншаевского района предстанет перед судом за уклонение от службы
Пасмурная и прохладная погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные
Михаил Маковей: «Решения по поддержке бизнеса правительство региона принимает очень оперативно»