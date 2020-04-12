Нижегородские казаки будут отпугивать коронавирус колокольным звоном
Накануне Пасхи нижегородские казаки решили бить в набатный колокол, установленный около храма Рождества Иоанна Предтечи на Рождественской улице. Таким образом они собираются отпугивать коронавирус, которым уже заболели 194 нижегородца.
Как сообщается в группе Нижегородского городского казачьего общества в соцсети «ВКонтакте», акция продлится до 19 апреля, то есть до Светлого Христова Воскресенья. Причем бить в колола казаки будут по благословению Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.
Фото: https://vk.com/nnkazachestvo
- Звонить будем каждый день в 16 часов, - рассказали казаки.
Они напомнили, что традиция бить в колокола на случай бедствий идет от древней Руси.
- Во время эпидемий колокольный набат был не столько предупреждением, а сколько средством спасения, - добавили в Нижегородском городском казачьем обществе.
«Комсомольская правда» рассказывала, что количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижнем Новгороде растет с каждым днем. Так, 12 апреля стало известно сразу о 42 новых случаях. При этом 16 из 194 человек уже выздоровели. В общей сложности на COVID-19 протестировано более 21 тысячи нижегородцев.
Нижегородские казаки пытаются отпугнуть коронавирус колокольным звоном.Видео: https://vk.com/nnkazachestvo
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ИСТОЧНИК KP.RU
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