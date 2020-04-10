Список штрафов в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что

Отныне всех нарушителей, разгуливающих по городским улицам , будут штрафовать – сегодня правительство опубликовало полный список штрафов в период самоизоляции в Нижнем Новгороде.

- Сейчас обстановка с распространением коронавируса в нашем городе довольно серьезная, - объяснил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Если сохранится текущий индекс самоизоляции, то уже через две недели у нас будет 1600 заболевших. Единственное, что может предотвратить распространение вируса – это самоизоляция.

По словам главы региона, право составлять протоколы в отношении нарушителей получили около 600 должностных лиц. Среди них представители самых разных организаций, в том числе жилищной инспекции, департамента региональной безопасности, инспекции государственного строительного надзора и других ведомств.

Механизм контроля за соблюдением режима самоизоляции был утвержден в Нижегородской области еще 2 апреля. В соответствии с этим распоряжением нижегородцы могут подтвердить необходимость выхода на улицу несколькими способами, в том числе через портал «Карта жителя Нижегородской области».

- В соответствии с новыми нормами КоАП за невыполнение правил в условиях чрезвычайной ситуации или при угрозе ее возникновения, гражданин может быть оштрафован, - напомнил Глеб Никитин. – Думаю, данные меры можно применять и в связи с распространением коронавируса.

КОНКРЕТНО

Полный список штрафов в период самоизоляции в Нижнем Новгороде:

*Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 000 до 30 000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

*Действия, повлекшие причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния, либо повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц - от 300 000 до 500 000 рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

КСТАТИ

Нижегородцам можно выходить на улицу по следующим причинам:

*обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

*следование работников к месту работы, если деятельность организаций не приостановлена

*следование к ближайшему месту приобретения продовольственных товаров, товаров первой необходимости и медицинских услуг.

* выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания

* выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

*следования на личном легковом автотранспорте или легковом такси из места проживания к дачным и садовым участкам.

*следование к родственнику, находящемуся в режиме самоизоляции

*следования к иным организациям, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим указом.