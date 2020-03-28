2020-03-28T16:44:43+03:00
Общество

Рестораторы будут кормить нижегородских врачей завтраками и ужинами

Горячая еда будет доставляться прямо на их рабочие места
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Рестораторы обеспечат нижегородских врачей горячими завтраками, обедами и ужинами. Такое распоряжение дал глава региона Глеб Никитин, передает пресс-служба областного правительства.

Напомним, с 28 марта закрылись все рестораны и кафе. Однако им разрешено продолжить работу с заказами на вывоз.

- Решено, что в качестве поддержки заведений общепита мы закажем 750 завтраков, обедов и ужинов для врачей, которые сейчас трудятся днем и ночью, заботясь о здоровье нижегородцев. Горячая еда будет доставляться прямо на их рабочие места, - рассказал губернатор.

Напомним, еще три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Нижегородской области. При этом один случай завозной, а два остальных произошли уже на территории региона. Степени тяжести заболевания пациентов оцениваются как легкая и средняя.

Добавим, что в общей сложности в Нижегородской области зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусом. Причем первый пациент уже выздоровел и покинул инфекционную больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородские суды временно прекращают рассмотрение всех дел
Нижегородцев просят дистанционно оплачивать квитанции за свет и газ
Рестораторы будут кормить нижегородских врачей завтраками и ужинами
Наталья Назарова: «По данным ВЦИОМ, для 95 % россиян важнейшая поправка в Конституции - доступность медицинской помощи»
Нижегородское правительство окажет местному бизнесу беспрецедентные меры поддержки
В Нижегородской области восстановят права дольщиков еще шести жилых комплексов
Движение по наплавному мосту через Оку восстановили после половодья
Льготные проездные временно перестают действовать в Нижегородской области
Чкаловскую лестницу передадут для реконструкции областному правительству
Нижегородские многофункциональные центры будут работать по предварительной записи
Артем Кавинов: «Каждая из поправок - это ответственность государства, которую предлагается закрепить в главном законодательном документе страны»
Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Новгороде с 28 марта
Около 7,2 тысячи школьников с особенностями здоровья получат продуктовые наборы в Нижегородской области
Елена Орлова: «Для развития спорта в регионе Андрею Бетину важно наладить связь с профильными вузами»