Рестораторы будут кормить нижегородских врачей завтраками и ужинами

28 Март 2020 2020-03-28T16:44:43+03:00

Горячая еда будет доставляться прямо на их рабочие места

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Рестораторы обеспечат нижегородских врачей горячими завтраками, обедами и ужинами. Такое распоряжение дал глава региона Глеб Никитин, передает пресс-служба областного правительства.

Напомним, с 28 марта закрылись все рестораны и кафе. Однако им разрешено продолжить работу с заказами на вывоз.

- Решено, что в качестве поддержки заведений общепита мы закажем 750 завтраков, обедов и ужинов для врачей, которые сейчас трудятся днем и ночью, заботясь о здоровье нижегородцев. Горячая еда будет доставляться прямо на их рабочие места, - рассказал губернатор.

Напомним, еще три случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Нижегородской области. При этом один случай завозной, а два остальных произошли уже на территории региона. Степени тяжести заболевания пациентов оцениваются как легкая и средняя.

Добавим, что в общей сложности в Нижегородской области зафиксировано 11 случаев заболевания коронавирусом. Причем первый пациент уже выздоровел и покинул инфекционную больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU