2020-03-27T18:04:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 28 марта 2020 года: Запрет на посещение парков и выдача продуктовых наборов

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на утро 28 марта 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородцам рекомендуют провести следующую неделю дома.Нижегородцам рекомендуют провести следующую неделю дома.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Более четырех тысяч человек протестированы на коронавирусную инфекцию в Нижегородской области. У восьми пациентов диагноз подтвердился. Однако одного заболевшего уже выписали еще на прошлой неделе. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на утро 28 марта 2020 года.

До 5 апреля в регионе закрыты все торговые центры, стоматологии, парикмахерские и салоны красоты. Работать продолжают лишь магазины и аптеки. А вот ресторанам и кафе рекомендовано перейти на систему доставки готовых блюд. Кроме того, согласно изменениям, внесенным в указ губернатора о мерах профилактики коронавируса в Нижегородской области, с 28 марта введены ограничения на посещение парков и других общественных мест. Отмене и льготный проезд в общественном транспорте для всех, кроме волонтеров.

Также в минувшую пятницу стало известно о том, что нижегородские школьники перейдут на дистанционное обучение с 6 апреля 2020 года. Учебе в новом формате будет предшествовать нерабочая неделя - с 30 марта по 5 апреля.

Кстати, школьники, перешедшие на дистанционное обучение из-за коронавируса, получат продуктовые наборы.

- Дорогие родители. Да, дети перешли на дистанционное обучение. Понимаю, это непросто. Но и времена не простые. Делаем, что можем. Например, еда. Есть группы детей, которые получали в школах бесплатное питание. Принял решение, что с 6 апреля и до конца дистанционного обучения заменим его на продуктовые наборы, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Инстаграме.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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