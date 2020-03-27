В связи с коронавирусом закрываются заведения общепита и санатории в Нижегородской области

27 Март 2020 2020-03-27T15:58:48+03:00

Рестораны и кафе могут работать на вывоз

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В регионе вводятся новые ограничения для профилактики коронавируса. С завтрашнего дня закрываются рестораны, кафе и остальные заведения общепита, а также санатории. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как подчеркнул глава региона, ситуация меняется очень быстро. «Региональным властям поручено закрыть все организации общественного питания, санатории и курорты с 28 марта», - сообщил Глеб Никитин. И добавил, что рестораны могут работать на вывоз.

Напомним, в Нижегородской области закрываются все торговые центры, стоматологии и салоны красоты.

Ранее сообщалось, что глава региона принял решение выдать нижегородским школьникам, имеющим право на бесплатное питание, продуктовые наборы.

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ИСТОЧНИК KP.RU