Нижегородские школьники перейдут на дистанционное обучение с 6 апреля из-за коронавируса

Нижегородские школьники перейдут на дистанционное обучение с 6 апреля и начнут работать с образовательными платформами и другими электронными инструментами. Учебе в новом формате будет предшествовать нерабочая неделя – с 29 марта по 5 апреля. При этом преподавателям сохранят заработную плату, сообщила директор департамента образования администрации Нижнего Новгорода Елена Платонова в ходе онлайн-пресс-конференции 27 марта.

- В течение 10 дней мы работали над созданием программы, вносили изменения в рабочие программы учителей, создавали перечень для работы каждого из них, исходя из условий организации учебного процесса в каждой школе. Сложился перечень наиболее используемых информационных платформ: Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс, платформа Фоксфорд, Российская электронная школа, платформа мобильного электронного образования и Дневник.ру. Многие учителя выразили желание работать с электронными ресурсами, которые предоставляет издательство «Просвещение», и это неполный перечень, - сообщила Елена Платонова.

Она также отметила, что содержание материалов образовательных платформ не всегда соответствует комплексу предметов, преподаваемых в конкретной школе. Направить учебный процесс в нужное русло помогут сами преподаватели, которые творчески подойдут к учебному процессу и задействуют дополнительные инструменты.

Нижегородские школьники перейдут на дистанционное обучение с 6 апреля из-за коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Преподаватели готовы давать ученикам рекомендации в режиме онлайн, консультировать, проводить уроки, делать видеозаписи. Есть педагоги, которые используют для этого Ютуб, социальные сети, где они создают группы, - рассказала глава департамента. – Продолжительность уроков при этом может не соответствовать 45 минутам очной формы. Объем занятия обусловлен материалом программы. Это может быть и 10 минутный видеоролик, в котором учитель разбирает какую-либо тему и дает задание, переданное ребенку.

Елена Платонова также отметила, что большинство нижегородских ребят обеспечены всем необходимым оборудованием и доступом в интернет. Однако у 7% нижегородских школьников они отсутствуют. Для них планируют организовать индивидуальное посещение и консультации педагогов. Самым маленьким школьникам задания будут передавать на дом через родителей.

К слову, именно на мам и пап ложится самая непростая задача – организовать режим дня и учебный процесс на дому.

- Мы понимаем, что полный контроль ребенка дома осуществить очень сложно. Не все дети понимают, что с 6 апреля им придется не пойти на учебу, не пойти на улицу, а сесть за парту напротив домашнего компьютера и начать свое обучение. В этой ситуации важна поддержка родителей, которые должны разъяснить детям, что они учатся, что это не каникулы. Просим провести с детьми беседу, чтобы они оставались дома. Даже если они халатно будут относиться к учебе, думаю, что мы найдем способ их организовать, заинтересовать и направить на прохождение программы, - отметила Елена Платонова.

Руководитель департамента сообщила также, что школы назначили классных руководителей для ежедневного взаимодействия с детьми. Прежде всего, они будут уточнять состояние здоровья школьников, интересоваться их успехами в учебе, помогать решать проблемы и отвечать на возникающие вопросы.

Срок окончания дистанционного обучения пока не называется, однако известно, что продлится оно до особого распоряжения.

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