Вместо бесплатного питания нижегородские школьники получат продуктовые наборы

Нижегородские школьники, перешедшие на дистанционное обучение из-за коронавируса, получат продуктовые наборы. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Инстаграме 27 марта.

- Дорогие родители. Да, дети перешли на дистанционное обучение. Понимаю, это непросто. Но и времена не простые. Делаем, что можем. Например, еда. Есть группы детей, которые получали в школах бесплатное питание. Принял решение, что с 6 апреля и до конца дистанционного обучения заменим его на продуктовые наборы, - рассказал глава региона.

Добавим, что вариантов получения продуктовых наборов два: можно будет забрать их самостоятельно в школе или дождаться волонтеров, которые принесут наборы учащимся прямо домой. Проконтролировать раздачу продуктовых наборов Глеб Никитин поручил администрации Нижнего Новгорода и лично мэру Владимиру Панову.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что, согласно распоряжению губернатор Нижегородской области Глеба Никитина, с 28 марта в регионе закрываются все торговые центры, стоматологии и парикмахерские. Кроме того, правительство отменяет льготный проезд в транспорте и ограничивает посещение парков.

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