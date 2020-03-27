2020-03-27T13:50:03+03:00
Коронавирус Covid-19

Вместо бесплатного питания нижегородские школьники получат продуктовые наборы

Такое решение из-за коронавируса принял глава региона Глеб Никитин
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Вместо бесплатного питания нижегородские школьники получат продуктовые наборы.Вместо бесплатного питания нижегородские школьники получат продуктовые наборы.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Нижегородские школьники, перешедшие на дистанционное обучение из-за коронавируса, получат продуктовые наборы. Об этом губернатор Нижегородской области сообщил в своем Инстаграме 27 марта.

- Дорогие родители. Да, дети перешли на дистанционное обучение. Понимаю, это непросто. Но и времена не простые. Делаем, что можем. Например, еда. Есть группы детей, которые получали в школах бесплатное питание. Принял решение, что с 6 апреля и до конца дистанционного обучения заменим его на продуктовые наборы, - рассказал глава региона.

Добавим, что вариантов получения продуктовых наборов два: можно будет забрать их самостоятельно в школе или дождаться волонтеров, которые принесут наборы учащимся прямо домой. Проконтролировать раздачу продуктовых наборов Глеб Никитин поручил администрации Нижнего Новгорода и лично мэру Владимиру Панову.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что, согласно распоряжению губернатор Нижегородской области Глеба Никитина, с 28 марта в регионе закрываются все торговые центры, стоматологии и парикмахерские. Кроме того, правительство отменяет льготный проезд в транспорте и ограничивает посещение парков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семь наивных вопросов о переходе нижегородских школ на дистанционное обучение

«Комсомолка» выяснила, как будет вестись онлайн-обучение школьников в Нижегородской области (подробности)

Прилетел из-за границы - сидишь дома: Нижегородцам пригрозили штрафами и тюрьмой за нарушение карантина

Все вернувшиеся из других стран должны самоизолироваться на две недели (подробности)

Все бассейны, фитнес-центры, аквапарки и кальянные закроются из-за коронавируса в Нижнем Новгороде с 24 марта

Частично ограничить обслуживание гостей придется ресторанам, кафе, столовым и барам (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Коронавирус в России, последние новости на 27 марта 2020: Закрываются все места отдыха, кафе и рестораны, прекращено международное авиасообщение
А минтруд дал разъяснения по оплате труда в нерабочую неделю. Мы собрали последние новости о коронавирусе и мерах, принимаемых против него в России на утро 27 марта 2020 года.
Новости 24
Жителям Арзамасского района вернули больше 100 тысяч рублей после перерасчета за газ
Нижегородские памятники архитектуры переданы в собственность области
Пьяный нижегородец пырнул ножом в живот свою падчерицу и сбежал
Роман Танчук: «Поправки в Конституцию направлены на улучшение качества жизни каждого гражданина России»
Минтруд: «Заработная плата на рабочей неделе должна быть сохранена в полном объеме»
Николай Пугин: «Поправки в Конституцию РФ определяют важнейшие социальные гарантии для жителей нашей страны»
Бывший глава администрации Канавинского района требует компенсации морального вреда
Врачи из Володарска признаны виновными в смерти 8-летней пациентки
Нижегородская прокуратура проводит горячую линию
В выходные нижегородцев ждет теплая погода без осадков
Нижегородские спортсмены запустили проект «Ни дня без спорта»