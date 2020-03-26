2020-03-26T08:13:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 26 марта: Еще один заболевший и семья, которая отказалась самоизолироваться

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на утро 26 марта 2020 года
Анастасия НАЗАРОВА
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25 марта стало известно о заболевшем нижегородце, который недавно вернулся из Италии.25 марта стало известно о заболевшем нижегородце, который недавно вернулся из Италии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. На сегодня уже 471 518 человек заражены в мире. 21 293 скончались от заболевания, 114 444 удалось вылечиться. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 26 марта 2020 года.

Накануне днем стало известно о новом случае заражения коронавирусной инфекцией в Нижегородской области. Больного, который недавно приехал из путешествия по Италии, поместили во вторую инфекционную больницу.

Также в соцсетях поднялась шумиха из-за жителя города Кстова, который, вернувшись из заграничной поездки, не остался на карантине, а продолжал вести активный образ жизни. Якобы через несколько дней после возвращения у него обнаружили коронавирус. Однако, как заявил замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов, эта информация не соответствует действительности.

- Из Кстовского района была доставлена и госпитализирована в инфекционную больницу семейная пара с признаками ОРВИ. Они недавно приехали из-за границы и находились на самоизоляции по месту жительства, причем добровольно и вовремя сообщили об этом на «горячую линию». Врач Кстовской ЦРБ прибыл на место проживания супругов, выполнил забор биоматериала и доставил его в лабораторию. В настоящее время тесты проходят верификацию, - пояснил чиновник.

Другая нижегородская семья все-таки пренебрегла карантином, и теперь будет судебное разбирательство. "Комсомолка" рассказывала, что житель Приокского района вернулся из-за рубежа. А через 11 дней его доставили во инфекционную больницу, где подтвердился диагноз - коронавирус. До госпитализации он проживал в квартире вместе со своими женой и отцом. Но они не пожелали самоизолироваться и пройти медосмотр. В итоге ими заинтересовался Роспотребнадзор.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в России РЖД решила отменить некоторые поезда, курсирующие между Нижним Новгородом и Москвой. Ознакомиться с изменениями в расписании можно здесь. Добавим, что скоростные поезда «Ласточка» и «Стриж» ходят по обычному графику.

Есть и позитивная новость, связанная с коронавирусом. Нижегородцы, вернувшиеся из-за границы, могут получить больничный дистанционно. Более того, электронные больничные могут оформить и родственники «возвращенцев». Документы на оформление больничного можно передать через электронную площадку - сайт нижегородского управления Фонда социального страхования.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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