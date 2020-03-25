Нижегородцы, вернувшиеся из-за рубежа, могут получить больничный дистанционно

25 Март 2020 2020-03-25T11:45:04+03:00

Все документы в электронном виде можно направить самостоятельно

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев, вернувшихся из других государств, получать больничные дистанционно. Обэтом сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме того, электронные больничные могут оформить и родственники «возвращенцев». Документы на оформление больничного можно передать через электронную площадку - сайт нижегородского управления Фонда социального страхования.

«Вопросы получения больничных листов волнуют многих людей, которые сейчас находятся в режиме самоизоляции. В этом случае оптимально отправить необходимые документы дистанционно», - отметил Глеб Никитин и попросил работодателей отнестись к таким случаям больничных «максимально лояльно».

Напомним, все граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны в добровольном порядке самоизолироваться на 14 дней. За нарушение карантина, если он привел к заражению других людей, предусмотрена уголовная ответственность.

«Очень важна сознательность каждого человека, возвращающегося из-за рубежа. Также необходимо воздержаться от любых зарубежных поездок, кроме тех, которые вызваны крайней необходимостью», - добавил глава региона.

Напомним, с 13 марта граждане, посещавшие территории иностранных государств, должны сообщать о своем возвращении на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф»: 8 (831) 250-94-03 или 8-910-397-41-28.

Подать документы на оформление больничного листа можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU