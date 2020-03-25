2020-03-25T11:45:04+03:00
Общество

Нижегородцы, вернувшиеся из-за рубежа, могут получить больничный дистанционно

Все документы в электронном виде можно направить самостоятельно
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал нижегородцев, вернувшихся из других государств, получать больничные дистанционно. Обэтом сообщает пресс-служба областного правительства.

Кроме того, электронные больничные могут оформить и родственники «возвращенцев». Документы на оформление больничного можно передать через электронную площадку - сайт нижегородского управления Фонда социального страхования.

«Вопросы получения больничных листов волнуют многих людей, которые сейчас находятся в режиме самоизоляции. В этом случае оптимально отправить необходимые документы дистанционно», - отметил Глеб Никитин и попросил работодателей отнестись к таким случаям больничных «максимально лояльно».

Напомним, все граждане, вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, должны в добровольном порядке самоизолироваться на 14 дней. За нарушение карантина, если он привел к заражению других людей, предусмотрена уголовная ответственность.

«Очень важна сознательность каждого человека, возвращающегося из-за рубежа. Также необходимо воздержаться от любых зарубежных поездок, кроме тех, которые вызваны крайней необходимостью», - добавил глава региона.

Напомним, с 13 марта граждане, посещавшие территории иностранных государств, должны сообщать о своем возвращении на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф»: 8 (831) 250-94-03 или 8-910-397-41-28.

Подать документы на оформление больничного листа можно здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Шатковский район поступили новые автобусы
Ирина Винер-Усманова прокомментировала кадровые изменения в правительстве Нижегородской области
Болдинский заповедник уходит в виртуальное пространство
Нижегородцы, вернувшиеся из-за рубежа, могут получить больничный дистанционно
В арзамасских автобусах тестируют динамические табло
В Нижнем Новгороде ожидаются резкие перепады температуры
79% нижегородских школьников после каникул перейдут на дистанционное обучение
Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе
В Нижегородской области «автомобильная ссора» закончилась трагедией
Нижегородские предприниматели могут получить сертификаты, подтверждающие "форс-мажор", связанный с пандемией
«Поправки в Конституцию очень важны с точки зрения регулирования политической власти», - Андрей Лапшин
Выдача наличных будет ограничена для части банкоматов
Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику нижегородских моногородов в 2019 году
Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой
Муниципалитетам Нижегородской области будут выделять гранты за успешную работу
«Время диктует свои законы, а Конституция – Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна», - Николай Миронов
С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту
570 тонн противогололедных материалов высыпали на федеральные трассы в Нижегородской области
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое