Семь наивных вопросов о переходе нижегородских школ на дистанционное обучение

В связи с мировой пандемией коронавируса и усилением санитарных мероприятий с 18 марта нижегородские школьники досрочно ушли на весенние каникулы. Они продлятся до 30 марта, после чего школы должны начать дистанционное обучение детей. Как это будет происходить и готовы ли нижегородские школы к такому повороту «Комсомолка» выяснила в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики.

Что такое дистанционное обучение?

Это обучение по интернету, при котором школьники и учителя взаимодействуют на расстоянии. Ученик получает доступ к видео-урокам, методическим материалам, возможно онлайн-общение с учителем. В ходе дистанционного обучения учителя используют технологию видеоконференцсвязи, а домашние задания присылают на электронную почту или записывают в электронный дневник. Ученик выполняет домашнее задание: изучает самостоятельно материал, выполняет упражнения, тесты. Учителя в это время находятся на своих рабочих местах: ведут уроки в дистанционном формате, работают со школьниками индивидуально.

Как происходит обучение?

При этом учителя, школьники и их родители могут воспользоваться имеющимися платформами. К примеру, ресурс Российской электронной школы доступен всем онлайн. Он содержит свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков На данной платформе зарегистрировано свыше 159 тысяч школьников. Также в образовательном процессе используются платформы Яндекс.Учебник, Дневник.ру, Учи.ру, ЯКласс, Фоксфорд, Кодвардс, Академия, а также приложения для смартфонов, через которые организуется связь с учеником и учителем. Учитель имеет возможность через интернет отправить ребенку раздаточный материал и проследить, как он освоил ту или иную тему. Кроме того, сейчас принято решение о внедрении пилотного проекта со Сбербанком по апробации цифровой платформы индивидуального обучения. Он предназначен для самой массовой категории школьников с 5 по 8 классы, а также для педагогов и родителей.

Увеличится ли нагрузка на школьников при дистанционном обучении?

Нагрузка на школьников не увеличится. Весь процесс дистанционного обучения осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Что делать, если в семье нет компьютера? Или он только один, а детей двое?

- Бывает, что не у всех учеников есть доступ к интернету или компьютер. В таком случае можно проявить креативность, например, воспользоваться телефонным режимом.

Готовы ли нижегородские школы к переходу на дистанционное обучение?

В рамках реализации национального проекта «Образование» школы подключены к сети интернет, имеют сайты, пополняются интерактивными досками, компьютерной техникой и IT-технологиями, внедряют электронные дневники и электронные классные журналы. По состоянию на 17 марта 2020 года, в 52 муниципалитетах и городских округах, в 812 образовательных организаций уже введена дистанционная форма обучения для 242 416 обучающихся.

Проведена ли подготовка учителей?

В 2019 году в Нижегородской области прошли курсы повышения квалификации по вопросам интерактивно-коммуникативной компетентности свыше 1,5 тысяч учителей. Кроме того, для методического сопровождения дистанционного обучения НИРО разработаны специальные методические рекомендации. В них описаны особенности организации образовательной деятельности с использованием дистанционных образовательных технологий, а также специфика разработки и реализации курсов дистанционного обучения.

Как родители могут помочь своим детям при дистанционном обучении?

Родителям следует оказать ребенку посильную помощь в обучении дома: организовать режим дня, обеспечить необходимые условия для выполнения заданий, а также обеспечить систематический контроль за результатами учебной деятельности и выполнением домашних заданий.

КОНКРЕТНО

Какие платформы для дистанционного обучения школьников существуют?

• Российская электронная школа - уроки и задания для всех классов, с 1 по 11, и по всем основным учебным предметам;

• Яндекс.Учебник - сервис для учителей, рассчитанный на 1-5 классы;

• Фоксфорд - онлайн-школа в основном для старшеклассников с видеокурсами и заданиями для решения, индивидуальными занятиями с репетиторами в онлайне;

• Учи.ру - крупная образовательная онлайн-платформа с целой системой онлайн заданий для учеников разных классов