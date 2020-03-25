2020-03-25T11:48:32+03:00
Общество

Некоторые поезда между Нижним Новгородом и Москвой отменили из-за коронавируса

Также закрыты многие международные маршруты
Елена ЛАЗАРЕВА
Поделиться:
Отменены как внутрироссийские, так и международные рейсы. ФОТО: архив "КП"Отменены как внутрироссийские, так и международные рейсы. ФОТО: архив "КП"
Изменить размер текста:

Из-за эпидемии коронавируса некоторые рейсы между Нижним Новгородом и Москвой отменяются. Об этом сообщается на сайте РЖД в разделе «КОРОНАВИРУС. ИЗМЕНЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ».

Часть поездов меняет периодичность рейсов. Так, поезд №47/48 будет отправляться из столицы в Нижний Новгород только 26, 29 и 30 марта. В обратном направлении - 25, 27, 30 и 31 марта. Также меняется график движения поездов в апреле. Тот же состав из Москвы в Нижний Новгород будет отправляться ежедневно с понедельника по четверг, из Нижнего Новгорода в Москву – ежедневно со вторника по пятницу.

Отменены два поезда из Кирова в Нижний Новгород и обратно - №№ 9 и 10. Отмена действует с 3 по 29 апреля и с 12 до 28 мая.

Изменений движения скоростных поездов «Ласточка» и «Стриж» пока не произошло.

Кстати, в разделе «Корнавирус. Изменения в расписании движения поездов» есть актуальная информация обо всех изменениях графиков и периодичности движения поездов как внутри страны, так и за рубеж. В частности, ограничения поездного сообщения действуют со странами Европы и бывшего СССР.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Петр Колтыпин: «Мы не просто продаем банковские продукты – мы развиваем клиентов и улучшаем качество их жизни»
Вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка рассказал в эфире «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» о клиентоцентричности, дистанционных сервисах и о том, как банк помогает жителям региона получать сервисы быстрее и удобнее
Что делать если затопили соседей снизу
Это может случиться с каждым: в самый неожиданный момент звонит телефон и разъяренные соседи сообщают, что вы их топите. Разбираемся, как избежать огромных компенсаций за ущерб и окончательно не испортить отношения с другими жильцами
Новости 24
В Шатковский район поступили новые автобусы
Ирина Винер-Усманова прокомментировала кадровые изменения в правительстве Нижегородской области
Болдинский заповедник уходит в виртуальное пространство
Нижегородцы, вернувшиеся из-за рубежа, могут получить больничный дистанционно
В арзамасских автобусах тестируют динамические табло
В Нижнем Новгороде ожидаются резкие перепады температуры
79% нижегородских школьников после каникул перейдут на дистанционное обучение
Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе
В Нижегородской области «автомобильная ссора» закончилась трагедией
Нижегородские предприниматели могут получить сертификаты, подтверждающие "форс-мажор", связанный с пандемией
«Поправки в Конституцию очень важны с точки зрения регулирования политической власти», - Андрей Лапшин
Выдача наличных будет ограничена для части банкоматов
Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику нижегородских моногородов в 2019 году
Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой
Муниципалитетам Нижегородской области будут выделять гранты за успешную работу
«Время диктует свои законы, а Конституция – Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна», - Николай Миронов
С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту
570 тонн противогололедных материалов высыпали на федеральные трассы в Нижегородской области
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое