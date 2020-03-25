Некоторые поезда между Нижним Новгородом и Москвой отменили из-за коронавируса

Из-за эпидемии коронавируса некоторые рейсы между Нижним Новгородом и Москвой отменяются. Об этом сообщается на сайте РЖД в разделе «КОРОНАВИРУС. ИЗМЕНЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ».

Часть поездов меняет периодичность рейсов. Так, поезд №47/48 будет отправляться из столицы в Нижний Новгород только 26, 29 и 30 марта. В обратном направлении - 25, 27, 30 и 31 марта. Также меняется график движения поездов в апреле. Тот же состав из Москвы в Нижний Новгород будет отправляться ежедневно с понедельника по четверг, из Нижнего Новгорода в Москву – ежедневно со вторника по пятницу.

Отменены два поезда из Кирова в Нижний Новгород и обратно - №№ 9 и 10. Отмена действует с 3 по 29 апреля и с 12 до 28 мая.

Изменений движения скоростных поездов «Ласточка» и «Стриж» пока не произошло.

Кстати, в разделе «Корнавирус. Изменения в расписании движения поездов» есть актуальная информация обо всех изменениях графиков и периодичности движения поездов как внутри страны, так и за рубеж. В частности, ограничения поездного сообщения действуют со странами Европы и бывшего СССР.

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