2020-03-25T14:36:48+03:00
Коронавирус Covid-19

«Кстовчане, прилетевшие из-за границы, все время находились на карантине»: Давид Мелик-Гусейнов призвал не верить фейкам о возможном массовом заражении

В настоящее время тесты семейной пары с подозрением на коронавирус проходят верификацию
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
В настоящее время тесты семейной пары проходят верификациюВ настоящее время тесты семейной пары проходят верификациюФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о коронавирусе в Кстовском районе, появившуюся в ряде источников. В социальных сетях распространялись слухи о том, что якобы один из жителей Кстова, вернувшись из заграничной поездки, не остался на карантине, а продолжал вести активный образ жизни – а через несколько дней у него был обнаружен коронавирус. По словам Мелик-Гусейнова, эта информация не соответствует действительности.

- Из Кстовского района была доставлена и госпитализирована в инфекционную больницу семейная пара с признаками ОРВИ. Они недавно приехали из-за границы и находились на самоизоляции по месту жительства, причем добровольно и вовремя сообщили об этом на «горячую линию». Врач Кстовской ЦРБ прибыл на место проживания супругов, выполнил забор биоматериала и доставил его в лабораторию. В настоящее время тесты проходят верификацию, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.

Замгубернатора призвал нижегородцев осторожно относиться к распространяемой информации и доверять исключительно данным, полученным из официальных источников.

- Поверьте, мы не намерены ничего скрывать! Наша задача - не допустить панических настроений в обществе, призвать людей к самоконтролю и ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, - заявил Давид Мелик-Гусейнов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Экология, излучение от мобильной связи или большое число долгожителей: Почему коронавирус сильнее всего ударил по Италии
Проверяем слухи в соцсетях с нашим корреспондентом Татьяной Огневой-Сальвони, десять лет живущей в северной области Ломбардия, где сейчас главный очаг заражения
Новости 24
Анна Гор: «Олег Беркович неравнодушен к культуре, хорошо в ней разбирается»
Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде планируют передать области
На сайте нижегородского минкульта начал работу раздел «Онлайн-проекты»
Михаил Мурашко предупредил о вреде алкоголя и сигарет при коронавирусе
Нижегородский комитет Госохотнадзора проводит «горячую линию»
Налоговая инспекция рекомендует подавать декларации дистанционно
Жительница Балахны напала на полицейского, заступаясь за сына
В Шатковский район поступили новые автобусы
Ирина Винер-Усманова прокомментировала кадровые изменения в правительстве Нижегородской области
Болдинский заповедник уходит в виртуальное пространство
Нижегородцы, вернувшиеся из-за рубежа, могут получить больничный дистанционно
В арзамасских автобусах тестируют динамические табло
В Нижнем Новгороде ожидаются резкие перепады температуры
79% нижегородских школьников после каникул перейдут на дистанционное обучение
Глеб Никитин поручил увеличить производство медицинских изделий в регионе
В Нижегородской области «автомобильная ссора» закончилась трагедией
Нижегородские предприниматели могут получить сертификаты, подтверждающие "форс-мажор", связанный с пандемией
«Поправки в Конституцию очень важны с точки зрения регулирования политической власти», - Андрей Лапшин
Выдача наличных будет ограничена для части банкоматов
Около 30 млрд рублей инвестиций привлечено в экономику нижегородских моногородов в 2019 году
Жительница Балахнинского района едва не забила подругу кочергой
Муниципалитетам Нижегородской области будут выделять гранты за успешную работу
«Время диктует свои законы, а Конституция – Основной закон государства, поэтому необходимость изменений очевидна», - Николай Миронов
С 30 марта в Нижегородской области начнется выдача разрешений на охоту
570 тонн противогололедных материалов высыпали на федеральные трассы в Нижегородской области
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое
Нижегородские предприятия увеличат производство медицинских масок втрое