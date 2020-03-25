«Кстовчане, прилетевшие из-за границы, все время находились на карантине»: Давид Мелик-Гусейнов призвал не верить фейкам о возможном массовом заражении
Заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал информацию о коронавирусе в Кстовском районе, появившуюся в ряде источников. В социальных сетях распространялись слухи о том, что якобы один из жителей Кстова, вернувшись из заграничной поездки, не остался на карантине, а продолжал вести активный образ жизни – а через несколько дней у него был обнаружен коронавирус. По словам Мелик-Гусейнова, эта информация не соответствует действительности.
- Из Кстовского района была доставлена и госпитализирована в инфекционную больницу семейная пара с признаками ОРВИ. Они недавно приехали из-за границы и находились на самоизоляции по месту жительства, причем добровольно и вовремя сообщили об этом на «горячую линию». Врач Кстовской ЦРБ прибыл на место проживания супругов, выполнил забор биоматериала и доставил его в лабораторию. В настоящее время тесты проходят верификацию, - рассказал Давид Мелик-Гусейнов.
Замгубернатора призвал нижегородцев осторожно относиться к распространяемой информации и доверять исключительно данным, полученным из официальных источников.
- Поверьте, мы не намерены ничего скрывать! Наша задача - не допустить панических настроений в обществе, призвать людей к самоконтролю и ответственному отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, - заявил Давид Мелик-Гусейнов.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!
Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.
ИСТОЧНИК KP.RU