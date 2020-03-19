Коронавирус в Нижнем Новгороде, новости на 19 марта 2020 года: Еще один заболевший и группа туристов, которая не может вернуться домой

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру. На сегодня уже 219561 человек заражен в мире. 7882 скончались от заболевания, 81102 тысячам удалось вылечиться. Сообщаем последние новости о распространении коронавируса в Нижнем Новгороде на 19 марта 2020 года.

Накануне днем стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в Нижегородской области. По словам губернатора Глеба Никитина, заболевшим оказался уроженец Ирака, учащийся в местном филиале Высшей школы экономики.

- Его выявили на вокзале, он не успел даже выйти в город. Все контактировавшие с ним - на контроле, - заверил чиновник.

На фоне событий, происходящих в связи с увеличением заболевших коронавирусом, неизвестные сеют панику среди населения. Так, нижегородцы стали получать сообщения о том, что якобы по ночам над регионом будут летать вертолеты, сбрасывающие обеззараживающие вещества. Глава региона развеял эту информацию, назвав ее полной чушью.

- Эти фейки гуляют не только по разным российским регионам, но даже по разным странам. Каждому кто что-то помнит из школьной программы, понятно, что такие меры невозможны и бессмысленны, - заявил Глеб Никитин.

В неприятную ситуацию из-за китайского вируса попали нижегородцы, которые не могут вернуться на родину, поскольку границы закрыты. 18 марта ребята обратились в нижегородским властям, чтобы те поспособствовали их возвращению домой.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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