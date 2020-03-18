2020-03-18T17:47:27+03:00
Общество

Семеро нижегородцев не могут вернуться на родину из-за закрытых границ

Туристы обратились к губернатору Нижегородской области с просьбой о помощи
Елена ЛАЗАРЕВА
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Возвращением группы нижегородских туристов занимаются российские дипломаты. Фото: https://vk.com/typical_nnВозвращением группы нижегородских туристов занимаются российские дипломаты. Фото: https://vk.com/typical_nn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил установить личные данные и контактные сведения нижегородских туристов, которые не могут выехать из Грузии. Напомним, семеро туристов отправились на отдых в Грузию. В период отдыха закрылись как граница Грузии, так и Беларуси (у туристов куплены билеты с пересадкой в Минске).

Интересы российских граждан в период пребывания за рубежом представляют российские посольства на территориях других стран. Поскольку в Республике Грузия нет Посольства Российской Федерации, то по данному вопросу Представительство МИД в Нижнем Новгороде взаимодействует с Консульской службой Секции интересов Российской Федерации при Посольстве Швейцарии в Грузии.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в адрес представителя МИД России Сергея Малова был направлен срочный запрос с просьбой оказать содействие в возвращении жителей Нижегородской области на территорию Российской Федерации.

Возвращением группы нижегородских туристов занимаются российские дипломаты. Ситуация находится на контроле правительства Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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