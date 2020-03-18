Новый случай заражения коронавирусом выявили в Нижегородской области

Третий случай заболевания коронавирусом официально зафиксирован в Нижегородской области 18 марта. По информации губернатора Глеба Никитина, болезнь выявлена у иностранного студента.

- Сегодня получил информацию про третьего заболевшего. Из Ирака. Студент ВШЭ (Высшая школа экономики. - Прим. ред.). Его выявили на вокзале, он не успел даже выйти в город. Все контактировавшие с ним - на контроле, - написал глава региона в своем Инстаграме.

Чиновник заверил, что получает данные о заболевших коронавирусом в онлайн-режиме. На сегодня статистика по Нижегородской области такова: двое заболевших и один выздоровевший.

- Все, кто сеют сомнения, хотят поймать хайп! Не верьте им, не ведитесь. Я обещаю, что по Нижегородской области вы имеете от правительства всю достоверную информацию, - добавил Глеб Никитин.

Напомним, 18 марта власти сообщили о второй заболевшей коронавирусом нижегородке. Женщина недавно прилетела из Германии. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

Сообщалось также, что ввиду ситуации с коронавирусом отменяются все массовые мероприятия, а также закрываются музеи, театры, библиотеки и физкультурно-оздоровительные центры.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

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