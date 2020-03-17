Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области

Второй случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован в Нижегородской области. Под наблюдением врачей оказалась женщина, которая недавно вернулась из Германии. Об этом заявил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, сообщает передает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас нижегородка находится в инфекционной больнице №2 - ей оказывают необходимое лечение.

- Ее состояние удовлетворительное. Установлен круг общения заболевшей. Принимаются все необходимые профилактические меры, - уточнил замгубернатора.

Напомним, первый случай заражения коронавирусом был обнаружен в начале марта - в изоляцию поместили 26-летнюю девушку, которая прилетела из Милана. Сегодня, 17 марта, ее выписали из больницы - пациентка полностью выздоровела, повторные анализы показали отрицательный результат.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Первую нижегородку, заразившуюся коронавирусом, выписали из больницы

Результаты анализов показали отрицательный результат [подробности]

В Нижегородской области ввели режим повышенной готовности в связи с коронавирусом

Соответствующее поручение подписал глава региона Глеб Никитин [подробности]

Роспотребнадзор рассказал, что делать нижегородцам при подозрении заболевания коронавирусом

«Горячие линии» по профилактике нового коронавируса заработали в Нижегородской области [подробности]

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или позвонить по телефону (831) 200-33-40.