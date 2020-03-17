Второй случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Нижегородской области
Второй случай заражения китайским коронавирусом зафиксирован в Нижегородской области. Под наблюдением врачей оказалась женщина, которая недавно вернулась из Германии. Об этом заявил заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов, сообщает передает пресс-служба регионального правительства.
Сейчас нижегородка находится в инфекционной больнице №2 - ей оказывают необходимое лечение.
- Ее состояние удовлетворительное. Установлен круг общения заболевшей. Принимаются все необходимые профилактические меры, - уточнил замгубернатора.
Напомним, первый случай заражения коронавирусом был обнаружен в начале марта - в изоляцию поместили 26-летнюю девушку, которая прилетела из Милана. Сегодня, 17 марта, ее выписали из больницы - пациентка полностью выздоровела, повторные анализы показали отрицательный результат.
КОНКРЕТНО
Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?
• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.
• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.
• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.
• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.
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ИСТОЧНИК KP.RU