2020-03-18T13:23:35+03:00
Коронавирус Covid-19

«Такие меры невозможны!»: Глеб Никитин назвал чушью новости про авиацию с дезинфекцией

Губернатор Нижегородской области призвал не верить фейкам и следить за официальной информацией
Анастасия НАЗАРОВА
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Информация про сброс обеззараживающих веществ с воздуха не имеет отношения к реальности, заявил губернатор.Информация про сброс обеззараживающих веществ с воздуха не имеет отношения к реальности, заявил губернатор.Фото: Кирилл ЛОМАКИН
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Уже несколько дней по соцсетям гуляет информация о вертолетах, которые якобы сбрасывают обеззараживающие вещества из-за ситуации с коронавирусом. Губернатор Нижегородской области заверил, что о таких мерах и речь быть не может.

- Новости про авиацию с дезинфекцией - полная чушь, которая не имеет никакого отношения к реальности. Эти фейки гуляют не только по разным российским регионам, но даже по разным странам. Каждому кто что-то помнит из школьной программы, понятно, что такие меры невозможны и бессмысленны, - заявил глава региона.

Вместе с тем Глеб Никитин обратил внимание на реакцию некоторых нижегородцев. Многие не на штуку обеспокоились, узнав о якобы «воздушной дезинфекции». В связи с чем чиновник напомнил об ответственности за распространение ложной информации.

- Доверяйте только официальным источникам информации! - настаивает губернатор.

Кстати, актуальные данные по ситуации с коронавирусом в России есть на сайте стопкоронавирус.рф. Кроме того, все новости региона публикуются на сайтах правительства Нижегородской области и местного Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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