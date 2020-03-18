«Такие меры невозможны!»: Глеб Никитин назвал чушью новости про авиацию с дезинфекцией

Уже несколько дней по соцсетям гуляет информация о вертолетах, которые якобы сбрасывают обеззараживающие вещества из-за ситуации с коронавирусом. Губернатор Нижегородской области заверил, что о таких мерах и речь быть не может.

- Новости про авиацию с дезинфекцией - полная чушь, которая не имеет никакого отношения к реальности. Эти фейки гуляют не только по разным российским регионам, но даже по разным странам. Каждому кто что-то помнит из школьной программы, понятно, что такие меры невозможны и бессмысленны, - заявил глава региона.

Вместе с тем Глеб Никитин обратил внимание на реакцию некоторых нижегородцев. Многие не на штуку обеспокоились, узнав о якобы «воздушной дезинфекции». В связи с чем чиновник напомнил об ответственности за распространение ложной информации.

- Доверяйте только официальным источникам информации! - настаивает губернатор.

Кстати, актуальные данные по ситуации с коронавирусом в России есть на сайте стопкоронавирус.рф. Кроме того, все новости региона публикуются на сайтах правительства Нижегородской области и местного Роспотребнадзора.

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