Нижегородские школьники уйдут на весенние каникулы на неделю раньше

Весенние каникулы для школьников Нижегородской области в этом году начнутся на неделю раньше. Как заявил губернатор Глеб Никитин, решение было принято по рекомендации штаба по противодействию распространения китайского коронавируса.

Так, все школы региона закроются уже в среду, 18 марта. Каникулы продлятся 10 дней - учеба возобновится 28 числа.

- За 10 дней каникул должна быть проведена работа по переводу некоторых образовательных учреждений Нижегородской области, в частности школ агломерации - Нижнего Новгорода, Арзамаса, Сарова, Дзержинска, Бора - на дистанционный формат обучения, - подчеркнул Глеб Никитин.

На дистанционный формат обучения с 18 марта также переходят все колледжи и вузы, за исключением производственных практик.

Специалисты штаба отметили, что во всех школах ежедневно проводятся дезинфекция, влажная уборка и проветривание. На сайтах учебных заведений, больниц и поликлиник размещены материалы о профилактике коронавируса.

Напомним, три дня назад Глеб Никитин подписал указ о введении на территории региона режима повышенной готовности для снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции. Режим повышенной готовности будет действовать до особого распоряжения губернатора. Документ предполагает целый ряд профилактических мер для нижегородцев, вернувшихся в Россию из-за рубежа. Есть определенные указания и для всех остальных горожан.

КОНКРЕТНО

Что делать нижегородцам, посещавшим страны, где выявлен коронавирус?

• О своем возвращении в Россию нижегородцы должны сообщать на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.

• При этом необходимо указывать место пребывания за рубежом, дату заграничной поездки и свою контактную информацию.

• При проявлении первых респираторных симптомов нижегородцам, вернувшимся из-за границы, следует незамедлительно обращаться за медицинской помощью, вызывая врача на дом и не посещая поликлиник или больниц.

• Нижегородцам рекомендуется оставаться дома в течение 14 дней со дня возвращения в Россию: не ходить на работу, на учебу и сократить выход в общественные места.