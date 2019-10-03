Источник: Нижегородский зоопарк «Мишутка» доживает свои последние дни

Животных увозят из зоопарка

Скандальный зоопарк «Мишутка» в Парке Приокский, который раньше назывался парк «Швейцария, похоже, доживет свои последние дни. Животные потихоньку начинают разъезжаться. Троих медвежат бурого медведя летом переселили в Керженский заповедник. А сегодня, 3 октября, зоопарк «Лимпопо» заявил, что готовит новый вольер для гималайской медведицы из «Мишутки».

Более того, в «Лимпопо» рассказали, что, возможно, в будущем из закрытого зоопарка к ним переедут еще несколько животных. По слухам, это могут быть лев и олень Давида. Также директор самого крупного нижегородского зоопарка Владимир Герасичкин ведет переговоры с другими российскими зоопарками, помогая пристроить животных из «Мишутки». Забрать всех «Лимпопо» не может. В зоопарке не хватает места для полноценных вольеров. Место пока нашлось только для одного вольера.

Гималайская медведица скоро переедет в "Лимпопо". Фото: Ксения Антонова

Гималайская медведица, которой уже 22 года, будет жить по соседству с белой медведицей, но ее вольер будет намного скромнее апартаментов северной гостьи – 200 квадратных метров против 1200 квадратных метров. Пристроить других животных пока нет возможности. Финансовый вопрос в этом деле тоже не последний. Содержание животных влетает в копеечку. Так, на бурого медведя в месяц тратится 16-18 тысяч рублей, на тигра – 46 тысяч рублей, а северный олень за месяц съедает 8 тысяч рублей.

«Зубра на мясо»

Первые весточки о том, что «Мишутка» будет ликвидирован, появились весной 2019 года. Тогда нижегородские активисты сообщили, что в зоопарке началась оценка животных: кого-то готовят к продаже, а кого-то – на бойню.

- Зоопарка не будет. Дан приказ сверху. Работник офиса продает всех зверей, зубра - на мясо. Всех кроликов, козлов уже продают. У нас спрашивают, сколько в зубре килограммов. Это все делается «типа никто не догадывается», но мы уже в курсе - зверей просто убьют. Скорее всего, продадут между своими, - рассказывали тогда активисты.

Олень. живущий в зоопарке "Мишутка". Фото: Ксения Антонова

Страхи неравнодушных нижегородцев усилились после того, как жителям города была представлена концепция развития парка Приокский. Благоустройство планируется сделать к 800-летию Нижнего Новгорода. Согласно схеме, на месте зоопарка будет располагаться детская зона. На картинках презентации изображены деревья, веселые дети и… скульптуры животных.

Внезапная проверка

О зоопарке «Мишутка» заговорили в мае 2018 года. Представители общественных организаций устроили внезапную проверку в зоопарке, а потом выложили в интернете жуткое видео с грязными замученными животными и гнилыми продуктами, которыми, как они утверждали, кормят животных зоопарка.

- Животные выглядят замученными, в вольерах грязно. Мы не обнаружили никаких холодильных камер для хранения большого количества мяса, а только холодильник для мороженого, где лежала просрочка из магазинов: колбасы, сервелат, котлеты, корм «Чаппи», - рассказала замруководителя общественного фонда «Сострадание» Ксения Антонова. - Кухня находится в отвратительных условиях, все в гнили, воняет. Прямо на кухне содержится примерно 15 морских свинок, которые лежат друг на друге, птицы, еще какое-то животное, которое я в суматохе не успела разглядеть. Рядом лежат прогнившие вилки белокочанной капусты. Есть у них старый советский холодильник на три полки для фруктов и овощей. Мы его открыли, а там опять-таки просроченные йогурты, колбаса, сливочное масло, два маленьких лоточка с виноградом и сколько-то яблочек. Это весь запас фруктов утром у работников зоопарка. Кругом полнейшая антисанитария, работники работают без перчаток, без спецодежды, в обычной одежде, в которой они пришли из дома – какую инфекцию они принесли с собой к животным, неизвестно.

Еда животных, которую нашли во время проверки зоозащитники. Фото: Ксения Антонова

После проверки общественники направили письмо в администрацию Нижнего Новгорода с просьбой закрыть зоопарк. Мэр Владимир Панов согласился с доводами общественных организаций, и зоопарк закрыли на карантин, то есть животные продолжили там жить, но посетителей пускать перестали. 20 июля зоопарк должны были ликвидировать, а животных начать перевозить в другие зоопарки. Но после волны возмущения нижегородских активистов, администрация Нижнего Новгорода согласилась оставить зоопарк при условии, что найдет инвестор, готовый содержать «Мишутку». Но найти того, кто бы взял на себя все обязательства по содержанию животных, не удалось.

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