Одноглазая гималайская медведица найдет новым дом в зоопарке «Лимпопо»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-10-03T13:49:04+03:00

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Одноглазая гималайская медведица найдет новым дом в нижегородском зоопарке «Лимпопо», переехав туда из закрывающегося зверинца «Мишутка».

В данный момент «Лимпопо» готовит вольер для животного: площадка будет иметь круглую форму и просторную площадь в 200 квадратных метров, на которой расположится берлога для отдыха и сна медведицы.

«В настоящее время возводятся стены и заливается опалубка нового вольера», - отмечают в пресс-службе зоопарка.

Известно также, что медведице уже 22 года, и она лишена одного глаза.

Напомним, что решение о закрытии старейшего в Нижнем Новгороде зоопарка «Мишутка» было принято в 2018 году. После того, как предложенные городской администрацией условия аренды зверинца не устроили потенциальных инвесторов, его окончательно закрыли для посетителей. Находящиеся в нем животные пока содержатся в прежних вольерах.

ИСТОЧНИК KP.RU