2019-05-31T14:51:17+03:00
Общество

Зоопарк «Мишутка» исчез из концепции благоустройства парка «Швейцария» в Нижнем Новгороде

Дальнейшая судьба животных до сих пор неизвестна
Юлия ДАНЧЕНКО
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Зоопарк «Мишутка» исчез из концепции благоустройства парка «Швейцария» в Нижнем НовгородеЗоопарк «Мишутка» исчез из концепции благоустройства парка «Швейцария» в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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До сих пор неизвестная судьба зоопарка «Мишутка» - официально он называется «Швейцария», в парке «Приокский», который нижегородцы по-прежнему зовут «Швейцарией». Некоторое время назад жителям города была представлена концепция развития парка, который будет благоустроен к 800-летию Нижнего Новгорода.

Весь парк будет поделен на разные зоны. Судя по схеме, на месте зоопарка будет располагаться детская зона. Однако на фотографиях изображены деревья, веселые дети и… скульптуры животных.

- В настоящее время зоопарк не функционирует, но животные, находящиеся в нем, сыты и здоровы, за ними осуществляется постоянный уход и наблюдение. О дальнейшем развитии зоопарка можно будет говорить после окончательного утверждения концепции благоустройства парка «Приокский», - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Напомним, недавно в социальной сети появилось сообщение, что животных зоопарка собираются продавать.

- Работники зоопарка сообщают: «Зоопарка не будет. Дан приказ сверху. Работник офиса продает всех зверей, зубра - на мясо. Всех кроликов, козлов уже продают. У нас спрашивают, сколько в зубре килограммов. Это все делается «типа никто не догадывается», но мы уже в курсе - зверей просто убьют. Скорее всего продадут между своими, - написала Вероника Генкина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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