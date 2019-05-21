«Зверей «Мишутки» распродают на мясо»: в социальных сетях утверждают, что закрытый зоопарк начали уничтожать

Распродажа животных

Небольшой зоопарк в парке Приокском, который уже почти год закрыт для посетителей, снова заставил говорить о себе. В социальной сети появилась информация, что зверей "Мишутки" - официально зоопарк называется "Швейцария" - начали продавать.

- Звери зоопарка «Мишутка» в парке «Швейцария» продаются! – написала Вероника Генкина на своей страничке. - Нарушается закон РФ об обращении с краснокнижными обитателями. Работники зоопарка сообщают: «Зоопарка не будет. Дан приказ сверху. Работник офиса продает всех зверей, зубра - на мясо. Всех кроликов, козлов уже продают. У нас спрашивают, сколько в зубре килограммов. Это все делается «типа никто не догадывается», но мы уже в курсе - зверей просто убьют. Скорее всего продадут между своими.

Бывший сотрудник зоопарка рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», что директор Приокского парка сейчас проводит оценку животных и узнает их рыночную стоимость.

Однако на обращение «Комсомолки» директор ООО «Парк Приокский» Елена Зубова ответила, что ни одно животное из зоопарка «Швейцария» не было продано.

О том, что животные даже не готовят к продаже, подтвердили и в Госветнадзоре.

- Если мы, например, тигров отправляли бы во Владивосток, то это означает, что мы соответственно провели карантин и оформили все необходимые документы. Только после этого животных можно было бы перемещать из одного региона в другой. Если бы животных в зоопарке «Мишутка» куда-то перемещали, то об этом бы знал главный государственный ветеринарный врач города Нижнего Новгорода. Я ответственно заявляю, что информация о перемещениях животных в зоопарке «Мишутка» - это сплетни. Никаких перемещений с животными не произойдет, пока ветеринарная служба не оформит сопроводительную документацию, - сказал «Комсомолке» главный государственный ветеринарный врач Нижнего Новгорода Евгений Помазов.

Тем не менее сотрудники зоопарка уверены, что в будущем вместо зоопарка в лучшем случае будет контактная ферма или же животных совсем уберут из парка.

Как в Московском зоопарке

Переживают сотрудники и за состояние животных.

- Ревут львы, зубр лежит на маленьком участке, гулять во всем вольере ему не дают из-за того, что он вытоптал его. Считаю, это жестоко. Не хватает денег на медикаменты. Но зверей кормят. Год уже они живут как заложники за стеной, куда никого не пускают. Растут медвежата, верблюжонок, - написала на свой страничке Вероника Генкина слова сотрудников зоопарка.

Бывший сотрудник зоопарка рассказал «Комсомолке», что животные живут в очень плохих условиях.

- Год зоопарк закрыт неофициально. И чудесным образом всех перестало волновать, что животные там в ужасном состоянии, - возмущен экс-сотрудник. - Год назад была такая шумиха. И после этого тишина вдруг. Зоопарк работал на самоокупаемости, теперь, без посетителей, прибыли в зоопарке нет, и животных кормить не на что. А директор бездействует. Не добивается открытия. Некоторые работники с зарплатами 18 тысяч рублей на свои деньги покупали корма. Сейчас в вольере у медведей в закрытом домике сидит медведица с уже большими медвежатами, которые родились в январе, не видя белого света почти полгода. А выпустить их нельзя, потому что нет подходящего вольера. Вот это настоящее издевательство. Год до несчастных животных так никому и нет дела.

Однако директор ООО «Парк Приокский» Елена Зубова утверждает, что животные обеспечены всем необходимым.

- На содержании зоопарка сейчас 543 животных. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, больных среди них нет, – сообщила она «Комсомолке». - Питание животных обеспечивают в соответствии с естественным рационом. Также кормят животных, например, в Московском зоопарке. Рацион в обязательном порядке включает в себя мясо, молочную продукцию, овощи, крупы и сено, необходимое ряду животных. Хорошее состояние животных подтверждается регулярным появлением молодняка.

Напомним, к 800-летию Нижнего Новгорода в парке готовится глобальное благоустройство, которое полностью изменит его вид . Однако утвержденной концепции преобразования парка еще нет, поэтому судьба зоопарка до сих пор не ясна.

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