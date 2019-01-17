2019-01-17T14:38:35+03:00
Общество

Потенциальных инвесторов не устроили условия аренды зоопарка «Мишутка»

Сейчас зоопарк, в котором до сих пор живут животные, не функционирует
Анастасия НАЗАРОВА
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Предложенные администрацией условия аренды зоопарка «Мишутка» в парке «Приокский» не устроили потенциальных инвесторов. Поэтому решено приостановить поиски инвестора. Об этом мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил на пресс-конференции 17 января.

По его словам, заинтересовавшимся в зоопарке инвесторам был предложен контракт на один год.

- Но они сказали, что им нужны более долгосрочные условия, - пояснил чиновник.

При этом Панов добавил, что в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода парк «Приокский» рассматривается как очень важный для города проект.

- Сейчас губернатор ведет работу по возможному федеральному финансированию благоустройства всего парка. И считаем, что оформлять более долгосрочные отношения по зоопарку некорректно, - заявил мэр. - Если договоренность в рамках 800-летия будет достигнута, то присутствие или неприсутствие в нем зоопарка будет рассматриваться отдельно.

Напомним, скандал с «Мишуткой» разгорелся в конце мая 2018 года. общественники устроили внезапную проверку в зоопарке, а потом выложили видео с грязными замученными животными и гнилыми продуктами, которыми их якобы кормят.

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