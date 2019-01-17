Потенциальных инвесторов не устроили условия аренды зоопарка «Мишутка»
Предложенные администрацией условия аренды зоопарка «Мишутка» в парке «Приокский» не устроили потенциальных инвесторов. Поэтому решено приостановить поиски инвестора. Об этом мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сообщил на пресс-конференции 17 января.
По его словам, заинтересовавшимся в зоопарке инвесторам был предложен контракт на один год.
- Но они сказали, что им нужны более долгосрочные условия, - пояснил чиновник.
При этом Панов добавил, что в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода парк «Приокский» рассматривается как очень важный для города проект.
- Сейчас губернатор ведет работу по возможному федеральному финансированию благоустройства всего парка. И считаем, что оформлять более долгосрочные отношения по зоопарку некорректно, - заявил мэр. - Если договоренность в рамках 800-летия будет достигнута, то присутствие или неприсутствие в нем зоопарка будет рассматриваться отдельно.
Напомним, скандал с «Мишуткой» разгорелся в конце мая 2018 года. общественники устроили внезапную проверку в зоопарке, а потом выложили видео с грязными замученными животными и гнилыми продуктами, которыми их якобы кормят.