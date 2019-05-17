2019-05-17T19:01:30+03:00
Общество

Виталию Мутко понравилась концепция благоустройства парка «Приокский» в Нижнем Новгороде

В свою очередь Глеб Никитин предложил обсудить с жителями новое название парка [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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Глеб Никитин обсудил с Виталием Мутко вопрос благоустройства парка «Приокский» в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода.Глеб Никитин обсудил с Виталием Мутко вопрос благоустройства парка «Приокский» в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Зампредседателя правительства РФ Виталий Мутко сравнил видение развития парка «Приокский» в Нижнем Новгороде с парком Горького и Ботаническим садом в Москве. С концепцией развития этой территории в Приокском районе федеральный чиновник ознакомился в ходе визита в столицу Приволжья 17 мая.

Глеб Никитин обсудил с Виталием Мутко вопрос благоустройства парка «Приокский» в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Глеб Никитин обсудил с Виталием Мутко вопрос благоустройства парка «Приокский» в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Согласно концепции, парк, который нижегородцы по старинке называют «Швейцарией», планируется разделить на несколько зон. В детской части будут тематические площадки, веревочный городок, ДЮСШ по горнолыжному спорту и канатная дорога. На центральном спуске могут появиться кафе, сцена, а также смотровая башня. В спортивной части расположатся воркаут-площадки, скалодром и прокат оборудования. Главными объектами курортного спуска станут: подвесной мост, панорамный лифт, причал и яхт-клуб. Вдобавок ко всему проектом предусмотрены парадный и местный спуски и инновационная деревня с парковыми коворкингами.

Глеб Никитин обсудил с Виталием Мутко вопрос благоустройства парка «Приокский» в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Глеб Никитин обсудил с Виталием Мутко вопрос благоустройства парка «Приокский» в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Виталий Мутко остался под впечатлением от услышанного, отметив, что теперь предстоит обсудить проект с жителями.

- Концепция очень интересная. Самое главное, чтобы жители ее одобрили. В любом случае именно нижегородцы должны определить, что они хотят здесь видеть, - считает зампредседателя правительства РФ.

Глеб Никитин обсудил с Виталием Мутко вопрос благоустройства парка «Приокский» в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода. Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Глеб Никитин обсудил с Виталием Мутко вопрос благоустройства парка «Приокский» в рамках подготовки к юбилею Нижнего Новгорода.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В первую очередь, по мнению чиновника, в парке надо сделать хорошее дорожное покрытие, продумать систему безопасности и, наконец, начать ухаживать за территорией.

- Важно также сохранить все зеленые насаждения. Это легкие города! На мой взгляд, нужно благоустроить этот парк в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода, - заявил Мутко.

В свою очередь губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что если задуманное удастся реализовать, то парк «Приокский» станет явлением на карте города.

- Это будет, что называется, настоящее наследие, - уверен глава региона. - Считаю, надо будет обсудить с жителями название парка. Может, стоит рассмотреть вариант «Парк 800-летия» или оставить прежнее название.

Мэр Владимир Панов напомнил, что за свою историю парк менял название трижды. В том числе он назывался «Парк имени Ленинского комсомола» и даже носил имя большевика.

- На самом деле, это очень интересный вопрос: какое имя должно быть у парка после всех преобразований. Наверное, правильно, чтобы это решили нижегородцы, - отметил глава городской администрации.

Чиновник добавил, что на предстоящей неделе жителям покажут концепцию развития парка «Приокский», созданную по итогам четырем общественным обсуждениям. И только после одобрения проекта горожанами специалисты займутся проектно-сметной документацией и непосредственно благоустройством территории.

Напомним, что в 2020-2021 годах на приведение бывшей «Швейцарии» планируется выделить три миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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