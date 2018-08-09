Зоопарка «Швейцария» в Нижнем Новгороде отдадут частному инвестору

СЕГОДНЯ 19:00 2018-08-09T19:26:45+03:00

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Администрация Нижнего Новгорода собирается объявить конкурс по передаче зоопарка «Швейцария» (бывший «Мишутка») в аренду частному инвестору.

- У зоопарка на сегодняшний день три потенциальных инвестора, - рассказала председатель Союза попечительских советов парков Мария Попова. - Поэтому у администрации города есть возможность выбрать лучшего.

В администрации Нижнего Новгорода «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали, что готовы рассматривать предложения инвесторов по сохранению и развитию зоопарка.

- Это будет открытый конкурс по передаче в аренду имущества зоопарка на 11 месяцев в соответствии с уставом ООО «Парк Приокский», - рассказал заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Иван Носков. - Нам необходимо время для того, чтобы полностью обеспечить содержание животных, параллельно проработать юридические механизмы обеспечения инвертору возможности развивать зоопарк, соблюдая действующее федеральное и областное законодательство.

В свою очередь юристы Общества, подразделением которого является «Мишутка», совместно с профильными департаментами мэрии приступят к разработке конкурсной документации по передаче в аренду имущества зоопарка.

Как пояснил заместитель главы администрации Нижнего Новгорода, по итогам встречи все три инвестора предварительно подтвердили свои намерения участвовать в планах по сохранению и развитию «Мишутки».

Однако ни имена, ни названия организаций не называются. Известно только то, что по крайней мере один из инвесторов из другого региона.

Согласно планам, которыми с «Комсомолкой» поделилась Мария Попова, зоопарк будет расширяться. Изначально считалось, что нужно лишь увеличить площадь вольеров, однако на одной из встреч с защитниками зоопарка мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов сказал, что необходимо увеличить всю территорию зоопарка. Причем расти она будет только в пределах парковых границ.

- Животным нужны нормальные большие вольеры. Они должны быть очень прочные и качественные. Те же волки роют ямы и могут прорыть до такой степени, что выберутся на свободу. Сверху вольеры должно напоминать природу. Волк не может находиться под палящим солнцем на песке. У них должна быть территория с зеленью, деревьями, землей, это должна быть территория природы. Кроме того, многим животным необходимы теплые домики с отоплением. А это уже капитальное строительство, нужно проводить коммуникации. Как это можно сделать, должна определить администрация города, так как зоопарк находится на территории парка, где запрещено строительство.

При этом, по словам Марии Поповой, новые инвесторы не собираются вырубать деревья в парке.

Напомним, после скандального видео, где представители общественных организаций показали замученных животных, живущих в зоопарке, а также рассказали о том, что зверей кормят гнилыми продуктами, глава Нижнего Новгорода Владимир Панов распорядился закрыть зоопарк. Доступ посетителей был закрыт сразу же, а сам зоопарк должны были расформировать 20 июля. Все звери должны были отправиться по разным зоопаркам страны.

Сотрудники «Швейцарии» не стали сидеть, сложа руки, и написали открытое письмо главе Нижегородской области Глебу Никитину, где выразили уверенность, что старейший зоопарк Нижнего Новгорода можно сохранить. Владимир Панов прислушался к защитникам и дал еще один шанс на сохранение старейшего городского зоопарка. Но для этого необходимо найти инвестора, который возьмет на себя всю ответственность за судьбу зоопарка.