Екатерина Одинцова забрала невестку и внука из немецкого роддома

Новоиспеченная бабушка Екатерина Одинцова прилетела в Мюнхен на выписку невестки и внука из роддома.

- Счастливый день, - сообщила нижегородка в Инстаграме.

odintsovaprtrend Как же здорово, когда родителями становятся в юности.

На трогательном семейном фото четверо: улыбающаяся Екатерина Одинцова, счастливые родители Антон Немцов и Анна, а в руках у них переноска с маленьким Борей.

- Пора домой! Спасибо, дети, - подписала снимок телезвезда.

odintsovaprtrend Пора домой! Спасибо, дети @a.a_nemtsova @antonnemtsov

А на следующий день - еще одно фото с Антоном и Анной, под которым Екатерина призналась, что надеется стать прабабушкой.

- Мои любимки. Как же здорово, когда родителями становятся в юности, - написала она. - Мне было 23, когда родился Антон. У Антона в 23 уже есть сын Боря. Мои родители, у которых я появилась в 21, уже стали прабабушкой и прадедушкой. Надеюсь, у меня тоже есть такой шанс.

Напомним, сын убитого политика Бориса Немцова и его молодая жена стали родителями 27 января. Одним из первых радостную новость общественности сообщил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Комсомолка» писала, что 23-летний Антон Немцов женился на нижегородке Анне Игнатьевой 15 июня 2018 года. Звездная свадьба прошла в фешенебельном отеле элитного поселка Барвиха. К слову, уже тогда поклонники звездной пары заподозрили молодоженов в скором появлении малыша.

- Интересное положение невесты прикрыли букетом, - предположила elena_0869.

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