Екатерина Одинцова: «Переехать в Москву меня убедил Боря»

СЕГОДНЯ 21:00 2018-08-08T21:32:11+03:00

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- Шла сегодня по Столешникову переулку в офис моего агентства и вспомнила, как это все начиналось, - написала известная телеведущая Екатерина Одинцова в своем микроблоге Instagram.

Будущая телезвезда перебралась в Москву из Нижнего Новгорода, когда ей было 26 лет. До этого, по ее словам, была в столице несколько раз проездом и не проводила там больше трех дней.

odintsovaprtrend Хранить свой секрет - мудро, но ждать, что его будут хранить другие - глупо #прописныеистины А вы умеете хранить свои секреты? Какой секрет вы хранили напрасно и теперь жалеете, что не открыли его раньше?

- Города не знала, знакомых практически не было. Только Боря, убедивший меня переехать, лучшая подруга детства Светка, учившаяся на журфаке МГУ и Ирка, уехавшая в столицу за мужем, - начала свой рассказ вторая гражданская жена Бориса Немцова.

Екатерина призналась, что ее жизнь в мегаполисе складывалась как нельзя лучше: например, не пришлось мыкаться по съемным квартирам. С другой стороны, предстояло заводить новые знакомства, находить друзей, работу и прочее.

odintsovaprtrend День прошёл - и слава Богу!

А дальше экс-нижегородка дала несколько полезных советов тем, кто хочет приехать покорять Москву.

- Сначала приезжайте не насовсем, а учиться. Так вы сможете мягче войти в среду, изучить город и приобрести стартовый капитал связей, - поделилась телеведущая. – Я через три дня после переезда начала учебу в Школе Познера и за два месяца появились предложения по работе.

odintsovaprtrend Пауза перед вечерней съемкой #миллионернавыданье @uchannelrussia #ялюблюсвоюработу Фото и muah @v.marysi

Еще Одинцова считает, что для переезда подходит лето! В это время года и жилье найти проще, и в целом настроение позитивнее.

- Я переехала в октябре и первая зимовка оказалась непростой. К тому же дом оказался аварийным и весь декабрь отключали то отопление, то горячую воду. Холод в сочетании с одиночеством и большой нагрузкой на учебе/работе - слишком неприятное сочетание. Летом вы хотя бы не замёрзнете, да и в целом летний город выглядит дружелюбнее, - заключила знаменитость.

odintsovaprtrend Океан, состоящий из капель, велик. Из пылинок слагается материк. Твой приход и уход не имеет значенья. Просто муха в окно залетела на миг #омархаям

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