«Антон - маленький Борис»: Екатерина Одинцова поделилась семейным фотоархивом

«Российская Мэрилин Монро» Екатерина Одинцова опубликовала в своем Инстаграме фотографии из семейного архива, на которых она вместе с бывшим возлюбленным Борисом Немцовым и их общими детьми Антоном и Диной.

odintsovaprtrend Сегодня всей семьёй разбирали бумажные фотоархивы. Сколько прекрасных моментов вспомнилось!

- Сегодня всей семьёй разбирали бумажные фотоархивы. Сколько прекрасных моментов вспомнилось! Все-таки надо распечатывать лучшие фото и вкладывать в альбом, иначе эти фото в iCloud не полистаешь всей семьей, - написала телезвезда.

Внимание подписчиков приковали снимки, на которых изображен убитый политик.

- Смотря на фото, хочется плакать. Сложно удержаться и не проронить слезу. Новы все равно такая сильная, - прокомментировал пользователь jenya.rus.

- Красивые родители, милые дети. Жаль, что трагедия унесла такого человека, - добавила lyudmila_shelly_ukraine.

- Он видел и понимал больше, чем другие из тех, кто знал вас, - написал dmitr88888888.

- Как бы хотелось, чтобы однажды вы рассказали историю вашей любви. Может, это будет роман? - размечталась belaya8398.

Некоторые вовсе отметили поразительное сходство экс-губернатора Нижегородской области и его сына Антона (хотя, казалось бы, чего тут удивительного).

- Антон - маленький Борис, - заключил smn7761mailru.

Ранее Екатерина Одинцова рассказала своим подписчикам про новогодние праздники в далеком 1993 году, когда к ней на работу приехал Борис Немцов. Возлюбленный привез ей живую елку, которая телеведущая не могла купить самостоятельно, пропадая на работе.

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