2018-12-09T23:25:03+03:00
Звезды

Екатерина Одинцова: "Мне приснилось, что я пытаюсь позвонить Боре"

Бывшая гражданская жена Немцова разоткровенничалась в Инстаграме
Анастасия НАЗАРОВА
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Борис Немцов и Екатерина Одинцова с детьми Диной и Антоном.Борис Немцов и Екатерина Одинцова с детьми Диной и Антоном.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Тринадцать лет прошло с момента расставания Екатерины Одинцовой и Бориса Немцова, и уже три года, как политика нет в живых. Но телеведущей до сих пор снится гражданский муж, от которого она родила двоих детей - Антона и Дину. О чем сообщила в своем микроблоге Instagram.

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Наша домашняя новогодняя ёлка.
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9 декабря знаменитость выложила пост со сверкающей новогодней елочкой, а под ним - рассказ о том, как в декабре 1993 года Немцов привез ей на работу живую елку.

- Это было накануне Нового года, и у меня было очень много работы. Он позвонил, спросил, как дела, я ответила: "Все хорошо. Только елку не успеваю купить, и поэтому никакого новогоднего настроения". Вечером, выходя из телецентра, на охране я обнаружила посылку - елку, мандарины и бутылку шампанского "Губернатор", - написала Одинцова.

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Сегодня День сыновей! Люблю тебя, сынок, и горжусь тобой! И папа тоже всегда тебя любил и гордился.
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Ниже знаменитость пояснила, что поделилась этими воспоминаниями, потому что во сне она пыталась дозвониться до отца своих детей, да не вышло.

- Мне снова снилось, что я пытаюсь позвонить Боре, чтобы рассказать новости о наших семейных делах, о детях, а на клавиатуре телефона нет цифр, и я никак не могу набрать номер, - добавила Екатерина.

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С днём рождения, Боря. Для нас ты всегда жив.
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Подписчики прониклись ее историей и посоветовали сходить в церковь, поставить свечку и заказать молебен. Оказалось, телеведущая и сама знает, что делать.

- Была в прошлую субботу. Я постоянно подаю за него, - ответила она, отвечая на один из комментариев.

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