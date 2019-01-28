Сын Бориса Немцова впервые стал отцом

Внебрачный сын убитого политика Бориса Немцова впервые стал отцом. Информация об этом появилась в соцсетях 28 января.

a.a_nemtsova Анна Игнатьева и Антон Немцов поженились 15 июня 2018 года

Одним из первых с рождением наследника Антона Немцова поздравил главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в своем телеграм-канале.

- У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший. Вот, - сообщил подписчикам Венедиктов.

odintsovaprtrend Поздравляю! Молодцы! Ура! Немцовых стало больше.

Днем информацию о появлении на свет маленького Бори подтвердила теперь уже бабушка Екатерина Одинцова. В Инстаграме телезвезда написала: «Поздравляю! Молодцы! Ура! Немцовых стало больше».

Подписчики знаменитой телеведущей обрадовались и принялись поздравлять.

- Поздравляю! Жалко, Борис Ефимович до этого дня не дожил. Как бы порадовался внуку! Здоровья маме и малышу, - написала larisarybiakova.

- Такая бабушка – это круто! Да и Борис! Отлично, - считает elenasaleeva.

- Здоровья малышу. А вас с новым статусом бабушки! - добавила ol_der.

Напомним, что 23-летний Антон Немцов женился на нижегородке Анне Игнатьевой 15 июня 2018 года. Звездная свадьба прошла в фешенебельном отеле элитного поселка Барвиха. К слову, уже тогда поклонники звездной пары заподозрили молодоженов в скором появлении малыша.

- Интересное положение невесты прикрыли букетом, - предположила elena_0869.