2018-11-12T13:07:49+03:00
Звезды

«Китч и позор!»: Екатерину Одинцову жестко раскритиковали за ношение шубы из натурального меха

Бывшая гражданская жена Бориса Немцова объяснила, почему искусственный мех - большее зло
Анастасия НАЗАРОВА
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Екатерина Одинцова - известная любительница натурального мехаЕкатерина Одинцова - известная любительница натурального мехаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Волна негодования поднялась под новым постом Екатерины Одинцовой в микроблоге Instagram. Телезвезда похвалилась шубами из натурального меха. По ее словам, выделанная шкура согревает не только тело, но и волшебным образом греет душу.

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Меха согревают не только тело, они волшебным образом греют душу.
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- Каждой из нас идут свои оттенки и фасоны. Чтобы найти свое, нужно примерять и советоваться. Вчера был снег, и совсем скоро зима станет реальностью, - написала экс-нижегородка, рекламируя бутик меховых изделий.

Однако подписчики Одинцовой отреагировали на рекламу меха негативно. Оказалось, на бывшую гражданскую жену Бориса Немцова подписано немало борцов за права животных.

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Вы любите цветной мех? Я - очень! Это и модно, и тепло!
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- Какое дно! Только в России, наверное, рекламируют натуральных мех. Китч и позор, - считает пользователь handysoftlove. - Никто и никогда не увидит Натали Портман и Киру Найтли в подобной рекламе. Наши же все как при Петре I живут.

- Согласна. Живодерство в 21 веке - маразм и нонсенс, - добавила excursiipogollandii.

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Секретный девичник в меховом салоне @nello_santi состоится на днях. Для моих друзей будут специальные условия покупки.
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Екатерина, которая всегда вступает со своими подписчиками в диалог, и в этот раз не стала отмалчиваться. Она отметила, что животных специально выращивают для того, чтобы потом делать из их меха одежду, например, шубы.

- Синтетический мех приносит экологии непоправимый вред, отравляет воду и воздух. Задумайтесь об этом! - призвала телеведущая. - Искусственный мех - это яд для всех нас, очнитесь.

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Готовлюсь к зиме.
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И все же переубедить комментаторов не удалось.

- Я не против натуральных шуб для действительно суровых зим. Но убийство животных ради того, чтобы похвастаться шубкой перед подругой и полюбоваться собой любимой – это, извините, живодерство, - заключила olesyadanshin.

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Пока курс евро не вырос ещё больше, я решила опередить всех и подготовиться к зиме, которая неизбежно наступит.
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