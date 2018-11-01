«Я не надеялась столько прожить»: врачи не решаются заменить шунт в головном мозге Екатерины Одинцовой
Звезда телевидения и владелец PR-агентства Екатерина Одинцова напомнила поклонникам о чудовищной автомобильной аварии, которая произошла в Нижнем Новгороде в начале 90-х. Будущую светскую львицу буквально собирали по кускам, врачи прогнозировали, что она навсегда останется инвалидом. Однако врачи вытащили ее с того света.
- Сегодня высшие силы в очередной раз продлили мне беззаботную жизнь еще на год, - написала Одинцова в своем микроблоге Instagram.
Бывшая гражданская жена Бориса Немцова рассказала, что после ДТП 25-летней ей сделали шунтирование головного мозга. И по инструкции его давно надо было заменить, однако врачи каждый год откладывают эту процедуру.
- Когда мне этот шунт установили, чтобы закрыть разорвавшийся от удара сосуд, я даже не надеялась столько прожить. «Гарантия 20 лет» - это казалось очень отдаленной туманной перспективой, - пояснила телезвезда.
Оказалось, в той аварии Екатерина сломала основание черепа и поясницы, ребра и челюсть, а также получила ушиб мозга и частично потеряла слух и зрение.
- После четвертой операции я даже самое маленькое улучшение и каждый новый день жизни воспринимала как дар небес, - призналась экс-нижегородка. - Сейчас, когда я кружусь на балах, веселюсь на светских вечеринках, я наслаждаюсь каждой минутой жизни, понимая, как она хрупка и как бесценна. И сегодня, выходя из клиники с обнадеживающими результатами томографии, я ощущала себя, как будто выиграла в лотерею миллион. Спасибо моим врачам, которые сделали все, чтобы из состояния овоща вернуть меня миру.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сын Бориса Немцова Антон женился на нижегородке Анне Игнатьевой
Свадьба состоялась в фешенебельном отеле в Барвихе (подробности)
Екатерина Одинцова: «У меня идеальный состав тела»
Фото 46-летней телезвезды в купальнике поразило ее поклонников (подробности)
Екатерина Одинцова: «Переехать в Москву меня убедил Боря»
Вторая гражданская жена Бориса Немцова дала пару советов тем, кто собирается перебраться в столицу (подробности)
Ведущая «Миллионера на выданье» Екатерина Одинцова отдыхает на курорте для олигархов
Компанию телезвезде составляют ее родители и дочь Дина Немцова (подробности)
Экс-любовница Бориса Немцова продемонстрировала стройные ноги во время отпуска в Италии
46-летняя Екатерина Одинцова отдыхает на курорте для олигархов (подробности)
Экс-жена Бориса Немцова пришла на выборы мэра Москвы вместе с мамой и детьми
Екатерина Одинцова поделилась с "Комсомольской правдой" семейными фотографиями с похода на выборы (подробности)