«Я не надеялась столько прожить»: врачи не решаются заменить шунт в головном мозге Екатерины Одинцовой

СЕГОДНЯ 14:52 2018-11-01T15:01:06+03:00

Светская львица попала в страшное ДТП, когда ей был 21 год Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Звезда телевидения и владелец PR-агентства Екатерина Одинцова напомнила поклонникам о чудовищной автомобильной аварии, которая произошла в Нижнем Новгороде в начале 90-х. Будущую светскую львицу буквально собирали по кускам, врачи прогнозировали, что она навсегда останется инвалидом. Однако врачи вытащили ее с того света.

odintsovaprtrend Сегодня высшие силы в очередной раз продлили мне беззаботную жизнь ещё на год.

- Сегодня высшие силы в очередной раз продлили мне беззаботную жизнь еще на год, - написала Одинцова в своем микроблоге Instagram.

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Бывшая гражданская жена Бориса Немцова рассказала, что после ДТП 25-летней ей сделали шунтирование головного мозга. И по инструкции его давно надо было заменить, однако врачи каждый год откладывают эту процедуру.

- Когда мне этот шунт установили, чтобы закрыть разорвавшийся от удара сосуд, я даже не надеялась столько прожить. «Гарантия 20 лет» - это казалось очень отдаленной туманной перспективой, - пояснила телезвезда.

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Оказалось, в той аварии Екатерина сломала основание черепа и поясницы, ребра и челюсть, а также получила ушиб мозга и частично потеряла слух и зрение.

- После четвертой операции я даже самое маленькое улучшение и каждый новый день жизни воспринимала как дар небес, - призналась экс-нижегородка. - Сейчас, когда я кружусь на балах, веселюсь на светских вечеринках, я наслаждаюсь каждой минутой жизни, понимая, как она хрупка и как бесценна. И сегодня, выходя из клиники с обнадеживающими результатами томографии, я ощущала себя, как будто выиграла в лотерею миллион. Спасибо моим врачам, которые сделали все, чтобы из состояния овоща вернуть меня миру.

odintsovaprtrend Екатерина Одинцова

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