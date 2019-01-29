Невестка Екатерины Одинцовой впервые выложила «беременное» фото

46-летняя телезвезда Екатерина Одинцова стала бабушкой! Жена ее 23-летнего сына Антона родила внука, которого назвали в честь знаменитого дедушки Бориса Немцова. Радостная новость разлетелась по соцсетям, а после появилась в СМИ утром 28 января.

a.a_nemtsova Какое это счастье!27 января 2019 года мы стали родителями.

- Поздравляю! Молодцы! Ура! Немцовых стало больше, - написала знаменитая нижегородка в Инстаграме.

При этом молодая мама Анна в своем микроблоге не написала ни строчки. Зато на следующий день на ее странице появилось милый снимок, на котором она с большим животом стоит в обнимку с мужем.

- Какое это счастье! 27 января 2019 года мы стали родителями нашего малыша, - гласит подпись к фото.

Интересно, что прежде невестка Одинцовой не делилась фотографиями, на которых заметно ее интересное положение. То в пол-оборота встанет, то живот руками прикроет.

a.a_nemtsova Новогодние праздники Анна провела в Мюнхене.

Напомним, 23-летний Антон Немцов женился на нижегородке Анне Игнатьевой 15 июня 2018 года. Звездная свадьба прошла в фешенебельном отеле элитного поселка Барвиха. К слову, уже тогда поклонники звездной пары заподозрили молодоженов в скором появлении малыша.

- Интересное положение невесты прикрыли букетом, - предположила elena_0869.