2019-01-29T16:54:57+03:00
Звезды

Невестка Екатерины Одинцовой впервые выложила «беременное» фото

До этого жена Антона Немцова тщательно скрывала интересное положение [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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46-летняя телезвезда Екатерина Одинцова стала бабушкой46-летняя телезвезда Екатерина Одинцова стала бабушкойФото: СОЦСЕТИ
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46-летняя телезвезда Екатерина Одинцова стала бабушкой! Жена ее 23-летнего сына Антона родила внука, которого назвали в честь знаменитого дедушки Бориса Немцова. Радостная новость разлетелась по соцсетям, а после появилась в СМИ утром 28 января.

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Какое это счастье!27 января 2019 года мы стали родителями.
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- Поздравляю! Молодцы! Ура! Немцовых стало больше, - написала знаменитая нижегородка в Инстаграме.

При этом молодая мама Анна в своем микроблоге не написала ни строчки. Зато на следующий день на ее странице появилось милый снимок, на котором она с большим животом стоит в обнимку с мужем.

- Какое это счастье! 27 января 2019 года мы стали родителями нашего малыша, - гласит подпись к фото.

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G.Morgen #gutenmorgen#germany#munich#munchen
218 отметок «Нравится»6 комментариевInstagram

Интересно, что прежде невестка Одинцовой не делилась фотографиями, на которых заметно ее интересное положение. То в пол-оборота встанет, то живот руками прикроет.

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Новогодние праздники Анна провела в Мюнхене.
185 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Напомним, 23-летний Антон Немцов женился на нижегородке Анне Игнатьевой 15 июня 2018 года. Звездная свадьба прошла в фешенебельном отеле элитного поселка Барвиха. К слову, уже тогда поклонники звездной пары заподозрили молодоженов в скором появлении малыша.

- Интересное положение невесты прикрыли букетом, - предположила elena_0869.

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Субботний променад. Исколесить пешком весь Мюнхен #Done
190 отметок «Нравится»3 комментариевInstagram
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