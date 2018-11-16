Концертный зал «Юпитер» откроется в Нижнем Новгороде в начале 2019 года

Многолетняя реконструкция концертного зала «Юпитер» на Варварке подходит к концу. Точная дата открытия площадки до сих пор неизвестна, зато появилась информация, что долгожданное событие состоится в начале следующего года.

- В начале 2019 года наша компания «Имлайт-НН» открывает в Нижнем Новгороде центральный концертный зал «Юпитер», - написал на своей странице в Фейсбуке Денис Полуэктов, известный нижегородцам по проектам «Вася+1» и Waterdance.

Зал обновленного "Юпитера вмещает 1430 человекФото: СОЦСЕТИ

Денис сообщил, что вместимость площадки - 2300 человек, а технические возможности «Юпитер» столь велики, что там можно проводить и концерты, и спектакли, и конференции, и корпоративы. Осталось только найти новых сотрудников.

Собственно, с 14 ноября хозяева площадки готовы к просмотру резюме «классных специалистов». Разыскиваются: руководитель отдела маркетинга/ рекламы, SMM менеджер, менеджер по работе с билетной платформой, менеджер по рекламе, менеджер по работе с клиентами и HR.

Ранее «Комсомолка» писала, что вместимость обновленного концертного зала – 1430 посадочных мест. Конфигурация зала в формате «танцевальный партер плюс посадка» позволит разместить до 2450 человек. Такую информацию предоставил собственник «Юпитера» в министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Кстати, билеты на некоторые концерты, запланированные в «Юпитере» весной, уже поступили в продажу. Так, например, цены на выступление Кристины Орбакайте колеблются от 1500 до 6000 рублей.