Мажора, устроившего ДТП в центре Нижнего Новгорода, оставили в СИЗО до октября. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Сыну миллиардера из Нижнего Новгорода Сергею Корнилову, утроившему массовое ДТП на Похвалинском съезде, продлили срок содержания под стражей. Он пробудет в СИЗО как минимум до 23 октября. Об этом «КП-Нижний Нижний» сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, скандал разгорелся 20 мая, когда Корнилов на жёлтом кабриолете Mercedes в нетрезвом виде вылетел на встречную полосу на Похвалинском съезде и протаранил два автомобиля. Затем он сделал фото на фоне разбитой машины и продолжил отдыхать, публикуя в соцсетях видео с фразой «мажоры не умирают», а недовольных назвал «нищетой».

В день аварии на него составили четыре административных протокола, а всего с 2025 года за ним числился 161 материал на сумму свыше 700 тысяч рублей. Позже к административным делам добавилось уголовное за агрессивное вождение. Параллельно он получил 10 суток административного ареста за дебош в ресторане и был лишён прав на 1 год 10 месяцев за отказ от медосвидетельствования.

Изначально по уголовному делу суд избрал для него более мягкую меру – запрет определённых действий: не покидать дом ночью, не посещать заведения с алкоголем, не пользоваться интернетом и не садиться за руль. Однако Корнилов нарушил установленные судом запреты, и уже в июне его отправили в СИЗО. Сейчас расследование дела продолжается, а обвиняемый будет находиться под арестом до октября.