Мажора-миллиардера, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, арестовали на месяц. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

Нижегородский мажор-миллиардер Сергей Корнилов, устроивший массовую аварию в центре города, на месяц отправится в тюрьму. Соответствующее решение сегодня вынес Нижегородский районный суд.

- Водителю премиальной иномарки, обвиняемому в «агрессивном вождении» изменена мера пресечения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. - В ходе расследования следователем принято решение о необходимости ужесточения меры пресечения для обвиняемого.

Данное решение следователя сегодня поддержал Нижегородский районный суд. Изначально Корнилов отделался только запретом определенных действий – ему запрещалось садиться за руль, посещать бары, пользоваться интернетом и мобильной связью, а также общаться со свидетелями. Однако данные предписания, как сообщили в суде, мажор уже успел нарушить.

- Девятнадцатого июня от уполномоченного органа в УМВД России по Нижнему Новгороду поступила информация о нарушении Корниловым ранее избранной меры пресечения в виде запрета определенных действий, - сообщили в пресс-службе суда.

ФОТО: Соцсети Сергея Корнилова.

Как сообщается, под стражей нижегородский мажор проведет как мнимум месяц – он арестован до 23 июля.

Напомним, резонансное ДТП произошло на Похвалинском съезде еще 20 мая. Тогда 21-летний представитель золотой молодежи уселся в пьяном виде за руль дорогущего желтого кабриолета Mercedes и, вылетев на встречку, протаранил сразу несколько автомобилей. Остановился он, только влетев в бордюр. Однако прогремел на всю страну он даже не из-за аварии, а из-за своей последующей тирады в адрес «завистливой нищеты».

Сделав селфи на фоне своей разбитой иномарки, он принялся постить их во все соцсети с подписью «Мажоры не умирают». А когда на него обрушился шквал критики, заявил:

- Нищета завидует, - сказал зарвавшийся наследник миллиардов и посоветовал «нищете» не обижаться из-за невозможности «позволить себе такую машину».

Помимо словесных пересудов, он угодил и под вполне реальный суд. Сразу после аварии на мажора составили четыре протокола: за отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу, отсутствие страховки и повреждение бордюра. Как оказалось, это далеко не первое нарушение Корнилова – с 2025 года на нём висит 161 административный протокол на сумму 719 тысяч рублей.

Теперь к этому добавились уголовные дела – за небезопасное вождение и за хулиганство. Изначально суд по этим ограничился запретом определенных действий, но теперь пересмотрел свое решение. Расследование громкого дела продолжается.