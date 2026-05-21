Сын погибшего миллиардера стал виновником массовой аварии в центре Нижнего Новгорода. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде разгорелся скандал вокруг 21-летнего Сергея Корнилова, устроившего массовое ДТП в центре города. Молодой мажор является сыном известного нижегородского миллиардера, гендиректора компании «Луидор», погибшего в 2024 году. По предварительным данным, молодой наследник миллиардного состояния, уселся за руль в пьяном виде и стал виновником ДТП.

Чудом никто не пострадал

Полиция показала видео момента ДТП с кабриолетом сына миллиардера в центре Нижнего Новгорода.

Авария произошла днем 20 мая на Похвалинском съезде на глазах у толпы людей. Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

- Водитель «Мерседеса» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в проезжающую мимо «Киа», а та потом врезалась в «Ниссан», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Кабриолет, за рулем которого находился 21-летний Сергей Корнилов, наехал на бордюр и повредил его. К счастью, обошлось без пострадавших, однако все автомобили получили повреждения.

Выпил и сел за руль

Это могло бы быть рядовое ДТП, если бы виновник не делился его подробностями в социальных сетях. В сети он публиковал кадры, на которых едет за рулем того самого желтого кабриолета в нетрезвом состоянии. А сразу после аварии поспешил сделать фото на бампере разбитого автомобиля. Не расстраиваясь и не унывая, он тут же отправился в ресторан и продолжил банкет.

- Мажоры не умирают, любые аварии нам до *, - прокомментировал массовое ДТП молодой мажор, изрядно приправив свою тираду нецензурной бранью.

По его словам, он и дальше намерен продолжать пить и вести такой образ жизни, а никакие наказания ему не страшны. Не смутили его даже сотни гневных комментариев от нижегородцев.

- Нищета завидует, - объяснил такую реакцию наследник миллиардов. После этого молодой человек посоветовал «нищете» не обижаться из-за невозможности «позволить себе такую машину».

Машину виновника аварии в центре Нижнего Новгорода забрали на спецстоянку. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Накопился 161 протокол

К слову, сам момент аварии попал на видео и сразу облетел все нижегородские паблики. На кадрах видно, как заметный желтый кабриолет выскакивает на «встречку» и буквально разносит все попавшиеся под колеса машины. Разумеется, виновником ДТП уже заинтересовались и в полиции. Сейчас в отношении Корнилова составлены протоколы об отказе от проверки на алкоголь, нарушении ПДД, отсутствии страховки и повреждении дорог. Машину забрали на спецстоянку.

В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что с 2025 года и по настоящее время на виновника аварии составлен 161 административный материал, 51 из них - по статье об уклонении от исполнения административного наказания.

– На данный момент подавляющее количество штрафов оплачено, решение о наказании по статье «Уклонение от исполнения административного наказания» принимает суд, – сообщили в полиции.