Нижегородский мажор, устроивший массовое ДТП, получил 10 суток административного ареста. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН. Перейти в Фотобанк КП

В Нижнем Новгороде продолжаются разбирательства в громком деле о массовой аварии, устроенной молодым мажором-миллиардером Сергеем Корниловым. Сегодня решением суда он был приговорен к десяти суткам административного ареста, а вот уголовное дело о хулиганстве, возбужденное СК, отменили. Рассказываем, что известно о пьяной аварии с участием мажора в Нижнем Новгороде на 27 мая 2026.

Хронология пьяного ДТП с участием мажора в Нижнем Новгороде на 27 мая 2026

Напомним, резонансное ДТП произошло на Похвалинском съезде еще 20 мая. Тогда 21-летний представитель золотой молодежи уселся в пьяном виде за руль дорогущего желтого кабриолета Mercedes и, вылетев на встречку, протаранил сразу несколько автомобилей. Остановился он, только влетев в бордюр.

Впрочем, массовая авария не была бы столь громкой, если бы не эксцентричное поведение самого виновника ДТП. Сразу после аварии он принялся делать селфи на фоне своей разбитой иномарки и постить их во все соцсети с подписью «Мажоры не умирают». А когда на него обрушился шквал критики, пошл еще дальше:

- Нищета завидует, - сказал зарвавшийся наследник миллиардов и посоветовал «нищете» не обижаться из-за невозможности «позволить себе такую машину».

Такие снимки Корнилов публиковал сразу после ДТП. ФОТО: Соцсети Сергея Корнилова.

«Отмечать» внезапно обрушившуюся на него славу он вместе с друзьями отправился в один из нижегородских ресторанов, где тоже успел изрядно покуролесить. В чувства он пришел только на следующий день, и сразу принялся писать видео с извинениями.

– Все сказанные мной слова по поводу аварии не являются истинными, я так не считаю, всё было сделано под воздействием алкоголя. Я искренне сожалею о содеянном, – сказал он.

Однако это не помогло - сразу после аварии на Корнилова составили четыре протокола: за отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу, отсутствие страховки и повреждение бордюра. Всего же с 2025 года на нём висит 161 административный протокол на сумму 719 тысяч рублей. За это все ему грозит лишение прав до 2,5 лет и штраф свыше 55 тысяч рублей.

Какое наказание грозит мажору, устроившему массовое ДТП в Нижнем Новгороде

В отношении мажора завели два дела - оба находятся в производстве МВД. Ему предстоит ответить за небезопасное вождение и за хулиганство. Накануне в Нижнем Новгороде прошел первый суд (где как раз рассматривали дело о небезопасном вождении), на котором ему избрали меру пресечения. Пока что виновнику ДТП запретили совершать определенные действия.

- Следователь просила суд для молодого человека запрет определенных действий: выходить ночью из дома, посещать рестораны и бары с наличием в них алкогольной продукции, использовать средства связи и выходить в интернет, общаться со свидетелями и управлять автомобилем и иными транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе МВД.

По второму делу о хулиганстве суд прошел сегодня - Корнилову дали 10 суток ареста.

Арест мажора, устроившего массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Сегодня, 27 мая, прошел новый суд – на этот раз уже по делу о мелком хулиганстве, учиненном в ресторане после ДТП. Там он успел как следует выпить и устроить потасовку с нижегородскими журналистами, пытавшими узнать его мнение о ДТП. Накануне аналогичное дело рассматривалось в отношении друга пьяного мажора.

- 21 мая 2026 года в полицию поступило обращение от представителей одного из нижегородских ресторанов о конфликтной ситуации между молодыми людьми, администрацией учреждения, гражданами и представителями СМИ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – В отношении молодых людей полиция составила административные протоколы по статье «Мелкое хулиганство». 27 мая решением суда водителю премиальной иномарки назначено 10 суток административного ареста. Его другу аналогичное наказание было вынесено накануне.

Отмена уголовного дела мажору, устроившему массовое ДТП в Нижнем Новгороде

Тем временем Следственный комитет тоже успел возбудить уголовное в отношении молодчика по статье «Хулиганство». Однако дело это было отменено надзорным ведомством. Теперь следователи обжалуют отмену. Это связано и с интересом к делу Александра Бастрыкина, которого привлек общественный резонанс. В частности, в СМИ и в комментариях негодовали тем, что мера пресечения слишком легкая.

- Мера пресечения совершившему ДТП водителю избиралась по уголовному делу, находящемуся в производстве органов МВД. В настоящее время следствием инициирован вопрос о передаче уголовного дела из органов внутренних дел в производство следователей СК, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.