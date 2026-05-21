На сына миллиардера, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, составили 4 протокола. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Сразу после резонансного ДТП с кабриолетом в центре Нижнего Новгорода сотрудники Госавтоинспекции составили на виновника аварии 21-летнего Сергея Корнилова четыре административных протокола. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Молодому человеку вменили отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения, нарушение правил дорожного движения, повлекшее столкновение, управление автомобилем без полиса ОСАГО и повреждение дорожной инфраструктуры – кабриолет наехал на бордюр.

Авария произошла 20 мая на Похвалихинском съезде. Корнилов, управляя желтым Mercedes, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Kia. От удара та столкнулась с Nissan, а сам кабриолет повредил бордюр. К счастью, пострадавших в ДТП не было.

Разбитую иномарку эвакуировали на спецстоянку, а молодой человек, несмотря на серьезность ситуации, отправился в ресторан и заявил в соцсетях, что ему «не страшны никакие наказания». Примечательно, что общее число административных материалов на водителя с 2025 года достигло 161, включая 51 протокол за уклонение от исполнения наказания.