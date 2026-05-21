Сына миллиардера, устроившего ДТП в Нижнем Новгороде, вывели пьяным из ресторана. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

На следующий день после резонансной аварии 21-летнего Сергея Корнилова заметили в одном из заведений в центре Нижнего Новгорода. Он напился и уснул на диване прямо за столиком. Позже за ним приехали друзья, которые под руки вывели молодого человека из заведения и посадили в машину. По данным телеграм-канала «112», идти самостоятельно он не мог.

Напомним, скандал вокруг сына миллиардера Сергея Корнилова разгорелся после его участия в ДТП, которое произошло на Похвалихинском съезде 20 мая. Он вылетел на встречную полосу и врезался в Kia, которую отбросило на Nissan, после чего наехал на дорожный бордюр. К счастью, в аварии никто не пострадал, все участники отделались повреждениями автомобилей. При этом сам водитель сразу после столкновения отправился отдыхать дальше, публикуя в соцсетях циничные комментарии.

После инцидента полицейские составили на виновника протоколы по нескольким статьям: за отказ от проверки на алкоголь, нарушение ПДД, отсутствие страховки и повреждение дорожной инфраструктуры. Всего же с 2025 года на счету Корнилова набрался 161 административный материал, 51 из них — за уклонение от исполнения наказания. Несмотря на череду нарушений, сам он заявлял, что ничего не боится, а разбитый Mercedes отправился на штрафстоянку.