Суд ограничил в действиях сына миллиардера после пьяного ДТП в Нижнем Новгороде. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде сын миллиардера Сергей Корнилов оказался в эпицентре скандала. 21-летний мажор устроил пьяное ДТП на премиальном кабриолете в центре Нижнего Новгорода. Уверенный в своей безнаказанности молодой человек транслировал все происходящее в своих соцсетях. В итоге на него завели сначала одно уголовное дело, затем - второе, а дальше и вовсе отправили в изолятор временного содержания. А сегодня в суде избрали меру пресечения. Рассказываем последние новости о пьяном ДТП с участием мажора в Нижнем Новгороде на 26 мая 2026 года

Нижегородскому мажору избрали меру пресечения после пьяного ДТП. Видео: ГУ МВД по Нижегородской области

На него завели сразу два уголовных дела о хулиганстве и агрессивном вождении. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Последние новости о пьяном ДТП с участием мажора в Нижнем Новгороде на 26 мая 2026 года

Резонансная авария произошла днем 20 мая на Похвалинском съезде. Корнилов на жёлтом кабриолете Mercedes вылетел на встречку, протаранил две машины и влетел в бордюр. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Сразу после этого виновник сделал фото на фоне своей разбитой иномарки и опубликовал его с комментарием: «Мажоры не умирают».

Он сказал, что и дальше намерен продолжать вести разгульный образ жизни, и никакие наказания ему не страшны.

- Нищета завидует, - сказал зарвавшийся наследник миллиардов и посоветовал «нищете» не обижаться из-за невозможности «позволить себе такую машину». Стоит ли говорить, какой шквал гневных комментариев вызвали эти слова в интернете.

После аварии Корнилов сделал фото на капоте разбитой машины. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Сразу после аварии на Корнилова составили четыре протокола: за отказ от медосвидетельствования, выезд на встречную полосу, отсутствие страховки и повреждение бордюра. Всего же с 2025 года на нём висит 161 административный протокол на сумму 719 тысяч рублей. Ему грозит лишение прав до 2,5 лет и штраф свыше 55 тысяч рублей.

Уголовное дело и суд после пьяного ДТП с участием мажора в Нижнем Новгороде на 26 мая 2026 года

Дальнейшие выходки мажора не остались без внимания правоохранителей. Спустя три дня на него завели сразу два уголовных дела по статьям о хулиганстве и о небезопасном вождении, санкции которых предусматривают до двух лет лишения свободы. Полицейские подняли записи с городских камер: на них видно, как кабриолет систематически выезжал на встречную полосу и превышал скорость. Дело уже привлекло внимание председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

А 26 мая прошел суд на котором была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

- Следователь просила суд для молодого человека запрет определенных действий: выходить ночью из дома, посещать рестораны и бары с наличием в них алккогольной продукции, использовать средства связи и выходить в интернет, общаться со свидетелями и управлять автомобилем и иными транспортными средствами, - сообщили в пресс-службе МВД.

Сергей Корнилов в зале суда. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области.

Причины пьяного ДТП с участием мажора в Нижнем Новгороде на 26 мая 2026 года

После широкого резонанса и возбуждения уголовных дел Корнилов записал видеообращение с извинениями.

– Все сказанные мной слова по поводу аварии не являются истинными, я так не считаю, всё было сделано под воздействием алкоголя. Я искренне сожалею о содеянном, – сказал он.

Тем временем полиция заявила, что Корнилов находится в изоляторе временного содержания. Следователь намерен добиваться для него домашнего ареста, а разбитый кабриолет арестован как вещественное доказательство.