Проезд у Дворца Спорта перекроют в Нижнем Новгороде 8 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по местному проезду возле Дворца Спорта "Нагорный" в Советском районе Нижнего Новгорода (проспект Гагарина, 29) приостановят завтра, 8 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

Так, ограничения будут действовать с 07:00 до 22:00 8 сентября 2022 года. Объехать перекрытую зону можно будет по прилегающим улицам.

Напомним, мы рассказывали, что улицу Пушкина соединят с улицей Бекетова в Нижнем Новгороде. Новая дорога будет четырёхполосной.

Кроме того, с 28 сентября на площади Народного единства запретят парковку.

А сегодня, 7 сентября, в Нижнем Новгороде временно изменились маршруты трамваев №2 и №21.

Также сегодня в Нижнем Новгороде перекрыли улицу Ошарскую. В частности, на ней ввели двустороннее движение.

С 27 сентября возле школы № 128 в Автозаводском районе запретят парковку.

В том числе стало известно, что перевозчика маршрута Т-3 могут лишить лицензии на работу в Нижнем Новгороде. Маршрут не прекратит существование, но обслуживать его будет другая компания.