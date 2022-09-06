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Общество6 сентября 2022 7:37

Улицу Ошарскую перекроют в Нижнем Новгороде 7 сентября

На участке улицы также будет введено двустороннее движение
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Улицу Ошарскую перекроют в Нижнем Новгороде 7 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Улицу Ошарскую перекроют в Нижнем Новгороде 7 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Ошарской приостановят в Нижнем Новгороде завтра, 7 сентября. А именно на участке от переулка Чернопрудского до улицы Пискунова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 08:30 до 20:30 7 сентября 2022 года.

– Кроме того, временно вводится двустороннее движение транспортных средств на участке улицы Ошарской – от улицы Октябрьской до переулка Чернопрудского. На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте.