Улицу Ошарскую перекроют в Нижнем Новгороде 7 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Ошарской приостановят в Нижнем Новгороде завтра, 7 сентября. А именно на участке от переулка Чернопрудского до улицы Пискунова. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 08:30 до 20:30 7 сентября 2022 года.

– Кроме того, временно вводится двустороннее движение транспортных средств на участке улицы Ошарской – от улицы Октябрьской до переулка Чернопрудского. На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки, – добавили в департаменте.