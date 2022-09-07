Улицу Пушкина соединят с улицей Бекетова в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде решено продлить улицу Пушкина и соединить ее с улицей Бекетова. Сейчас начинается проектирование этой новой дороги. Об этом рассказал председатель городской Думы Олег Лавричев.

- Достигнута договоренность с частным инвестором о разработке проекта с экспертизой на продление улицы Пушкина с выходом на улицу Бекетова, - рассказал Олег Лавричев. – Планируется, что новая дорога будет четырехполосной. Две ее полосы будут совмещены с трамвайными путями. При этом близлежащие строения сноситься не будут.

Уже известно, что проектирование будет идти без привлечения бюджетных средств. Сейчас инвестору уже передано техническое задание.

Напомним, ранее жители неоднократно просили помочь в организации безопасного движения на этом участке. Нередко от улицы Артельной до улицы Бекетова нижегородцам приходилось идти вдоль трамвайных путей. Теперь эта проблема будет решена.