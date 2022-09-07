Парковку запретят на площади Народного единства в Нижнем Новгороде с 28 сентября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода
Парковку транспортных средств запретят на площади Народного единства в Нижнем Новгороде с 28 сентября. А именно на участке возле дома № 9/18 на Ивановском съезде. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений.
– Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта. Автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещены на охраняемую стоянку, – добавили в департаменте.
Напомним, сегодня, 7 сентября, в Нижнем Новгороде временно изменились маршруты трамваев №2 и №21.
Кроме того, сегодня в Нижнем Новгороде перекрыли улицу Ошарскую. В частности, на ней ввели двустороннее движение.
Ранее мы рассказывали, что с 27 сентября возле школы № 128 в Автозаводском районе запретят парковку.
Также стало известно, что перевозчика маршрута Т-3 могут лишить лицензии на работу в Нижнем Новгороде. Маршрут не прекратит существование, но обслуживать его будет другая компания.