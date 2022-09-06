Движение трамваев №2 и №21 изменится в Нижнем Новгороде 7 сентября Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Движение трамваев № 2 и № 21 изменится в Нижнем Новгороде завтра, 7 сентября, с 08:30 до 20:30. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, маршрут трамвая № 21 сократят до улицы Маслякова, а трамвайный маршрут № 2 будет организован по наружному кольцу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что завтра в Нижнем Новгороде перекроют улицу Ошарскую. В частности, на ней будет введено двустороннее движение.

Кроме того, с 27 сентября возле школы № 128 в Автозаводском районе запретят парковку.

Также стало известно, что перевозчика маршрута Т-3 могут лишить лицензии на работу в Нижнем Новгороде. Маршрут не прекратит существование, но обслуживать его будет другая компания.